Muere el ‘Hachiko de Crimea’; también esperó por años a su dueño

Luego de años de esperar a que su dueño volviera, el perro callejero “Mukhtar”, conocido como el “Hachiko de Crimea”, ahora será recordado en el puerto de Yalta con una estatua, luego de que se ganara el corazón de vecinos y turistas.

El dueño del perro era un socorrista acuático que perdió la vida hace 12 años. Desde ese entonces, el can solía recorrer el paseo marítimo de la ciudad, esperando que su amo regresara. Día tras día, vagaba por la orilla desde la mañana hasta la noche, mirando a su alrededor.

Con el tiempo se hizo amigo de un músico callejero llamado Víktor Malinovski, que toca trompeta. Según los medios locales, Mukhtar a veces “cantaba” con él. Se dice que tenían canciones favoritas, como “Strangers in the night”, de Frank Sinatra, y “From souvenirs to souvenirs”, de Demis Roussos.

Con los transeúntes, Mukhtar también era bastante afectuoso y tenía fama de educado, inteligente y bueno.

A pesar de tener la compañía de Víktor, el perro nunca dejó de deambular por el puerto, de contemplar el horizonte y de mirar a su alrededor. Este gesto para los habitantes de la ciudad era interpretado como el anhelo por su amo.

Luego de la muerte del animal, un grupo de residentes de Yalta se puso de acuerdo para inmortalizar la memoria de Mukhtar en la ciudad, y la mejor forma de hacerlo sería a través de una estatua.

Los habitantes del lugar se dirigieron a donde la alcaldesa de Yalta, Yanina Pavlenko, para que apoyara la idea, la cual se va a realizar a finales de este año en el paseo marítimo.

“Es una gran pérdida para nosotros, porque Mukhtar conocía y quería a casi todos los que venían a nuestra ciudad. Un perro muy leal. Por supuesto, es una pena”, precisó Pavlenko, según indica RT.

La mandataria también anunció que el monumento será colocado justo en el punto de embarque del puerto por donde el perro solía pasear.

Con información de medios