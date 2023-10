‘Ningún lugar es seguro’: Algunos palestinos se han visto forzados a huir una y otra vez

El alivio que sintieron al regresar a casa no les duró mucho. Dos días después de su regreso a la ciudad de Gaza , el domingo por la noche, comenzaron a caer bombas en su barrio. Lograron salir al jardín antes de que un ataque aéreo derrumbara su casa , relató Badawi.

Los desplazamientos por Gaza han empeorado: ya no son solo rutinarios, sino tortuosos . Cuando Badawi, de 24 años, y su familia de 13 (su padre, sus hermanas y un hermano, con sus respectivos cónyuges e hijos) decidieron abandonar el sur tras dos días de bombardeos aéreos, tardaron muchísimo en encontrar transporte que pudieran costear, pues “ cuando encuentras a alguien que te lleve, es como hallar una piedra preciosa ”, según relató.

“ Todo desapareció, todo lo que teníamos ”, dijo. “ He visto cosas que me hacen desear la muerte ”.

Se quedaron dos días en el hospital, donde se reunieron con Khaled, que había sobrevivido, mientras la hermana de Badawi recibía tratamiento para su pierna.

Pero también se dieron órdenes de evacuación para el hospital Al Quds, según dijeron.

De nuevo intentaron encontrar a alguien que los llevara al sur. Un vecino pagó la tarifa, de alrededor de 73 dólares. Para el miércoles por la noche, estaban apiñados en casa de un amigo de otro hermano. No sabían cuánto tiempo se quedarían ahí. c.2023 The New York Times Company.

Por Vivian Yee, Iyad Abuheweila y Aaron Boxerman, The New York Times.