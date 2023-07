Nuestro planeta está bajo ataque, olas de calor que sofocan, violentos incendios forestales y devastadoras tormentas

Phoenix , en Arizona, que es la quinta ciudad más poblada del país, es un ejemplo del inclemente calor en donde los termómetros llevan 20 días arriba de los 110 grados Fahrenheit (43 grados Celsius), siendo un récord histórico, en algunos días llegó hasta los 118 grados Fahrenheit (48º C) .

En donde no vislumbra que mejora la situación es en Estados Unidos. “ El calor excesivo se expande hacia el Medio Oeste a partir de mediados de la próxima semana, y muchos lugares alcanzan las temperaturas más altas del año hasta el momento. El calor peligroso parece continuar en el suroeste” , detallo en su cuenta de Twitter el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) .

“ En Nápoles, con las maletas, podemos andar diez minutos pero luego estamos muertos ”, comentó a la Agencia AFP Erica Levler, de 24 años, que está de vacaciones en esta ciudad del sur de Italia. “A quí es un poco mejor porque está el mar, en Roma no hay mar ”, concluyó.

Además, la semana pasada se registraron severas inundaciones en la India, Japón, China, Turquía.

Estas poderosas tormentas son comsecuencia de una atmósfera más cálida retiene más humedad.

Aunque el cambio climático no es la causa de que las tormentas traigan lluvias, estas tormentas se están formando en una atmósfera cada vez más caliente y húmeda.

Por cada grado Celsius (o cada 1.8 grados Fahrenheit) que se calienta la atmósfera, esta retiene alrededor de un 7% más humedad.

“Cuando se forma una tormenta eléctrica, el vapor de agua se condensa en gotitas de lluvia y cae de nuevo a la superficie. Así que a medida que estas tormentas se forman en ambientes más cálidos que tienen una mayor humedad, la cantidad de lluvia aumenta”, dijo a la Agencia The Associated Press Brian Soden, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Miami y agregó que “a medida que el clima se caliente, prevemos que las lluvias intensas se vuelvan más comunes; es una predicción muy sólida de los modelos climáticos”, concluyendo que “no es sorpresivo ver que estén ocurriendo estos eventos, es lo que los modelos han estado pronosticando desde el primer día”.