Obsesión de Trump por el Premio Nobel va más allá de la paz mundial

WASHINGTON - Ha construido clubes lujosos y rascacielos con incrustaciones de oro. Ganó la Casa Blanca no una, sino dos veces. Ha aprovechado su poder para vengarse de opositores políticos, ejecutivos de empresas y líderes mundiales.

Sin embargo, hay un galardón que se le ha escapado al presidente Donald Trump, y el líder del mundo libre no ha ocultado su molestia por lo que considera un desaire.

“Nunca me darán un Premio Nobel de la Paz”, dijo Trump el mes pasado durante una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el Despacho Oval. “Es una lástima. Me lo merezco, pero nunca me lo darán”.

Durante casi una década, Trump se ha quejado tanto en público como en privado de que aún no ha ganado el prestigioso premio. Ha mencionado el premio decenas de veces en entrevistas, discursos y mítines de campaña que se remontan a su primer mandato. Y mientras presiona para lograr acuerdos de alto el fuego en Ucrania y el Medio Oriente, sus asesores actuales y anteriores afirman que el premio ocupa un lugar preponderante en su mente.

“El Premio Nobel de la Paz es ilegítimo si al presidente Trump, el presidente de la paz por excelencia, se le niega su legítimo reconocimiento por traer la armonía a todo el mundo”, declaró en un comunicado Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.