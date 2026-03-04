País por país, así es como la guerra contra Irán que afecta a todo Medio Oriente

JERUSALÉN- La guerra que libran Estados Unidos e Israel en contra de Irán se ha extendido por todo Medio Oriente, al grado que casi todos los países han sufrido impactos de misiles y daños por la caída de restos de proyectiles o drones, e incluso algunas de las naciones han reportado bajas. Como resultado, embajadas, motores económicos y rutas clave han cerrado. Los gobiernos extranjeros han hecho un llamado a sus ciudadanos a salir de la región en cualquier vuelo comercial disponible a medida que se cierran los espacios aéreos en todo el Golfo Pérsico, se suspende la navegación por el estrecho de Ormuz y las principales aerolíneas cancelan vuelos. El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que ha evacuado a personal no esencial y sus familiares en seis países, añadiendo a Emiratos Árabes Unidos a su lista el martes. Asimismo, ha recomendado la salida de sus ciudadanos de 14 naciones de la zona. Otros gobiernos, desde Rusia hasta Alemania y Francia, también se apresuraron a organizar vuelos de repatriación. TE PUEDE INTERESAR: La arriesgada guerra por elección de Trump en Irán A continuación, un desglose país por país del impacto de la guerra hasta la fecha. Toda la información del espacio aéreo proviene de Flightradar 24, el servicio de seguimiento de vuelos en tiempo real, o de las autoridades nacionales. IRÁN Daños y víctimas: Irán tiene, por mucho, el mayor número de decesos registrados entre los países de la región. La Media Luna Roja iraní informó que la operación militar de Estados Unidos e Israel ha provocado la muerte de al menos 787 personas. Eso incluye a más de 160 que, según la agencia estatal de noticias IRNA, perdieron la vida en un ataque contra una escuela primaria en Minab. Israel asegura que no estuvo involucrado en el incidente. Consultado al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió que no tenía detalles, pero que Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela. Los ataques de Estados Unidos e Israel han tenido como objetivo infraestructura nuclear, plataformas lanzamisiles, edificios y complejos gubernamentales en Teherán. Ya cobraron la vida del líder supremo Alí Jamenei y de otros altos mandos militares. Imágenes satelitales tomadas el lunes de la instalación nuclear iraní de Natanz muestran daños en varios edificios y en todo el complejo de la instalación, en comparación con las imágenes del día anterior. Espacio aéreo: Cerrado. ISRAEL Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS Daños y víctimas: Varios lugares han sido alcanzados por misiles iraníes, los cuales causaron la muerte de 11 personas. Se desconoce la magnitud de los daños en bases militares israelíes y otros lugares de importancia militar debido a que las fuerzas armadas no dan a conocer ese tipo de información.

Espacio aéreo: Cerrado para vuelos comerciales. LÍBANO Daños y víctimas: El grupo político-militar Hezbollah, que cuenta con respaldo de Irán, disparó misiles contra Israel el lunes, desatando una respuesta de Israel. Al menos 50 personas han muerto y 154 resultaron heridas, según informaron las autoridades libanesas. Israel lanzó el martes nuevos ataques aéreos contra Beirut, asegurando que iban dirigidos a los “centros de mando y almacenes de armas de Hezbollah”. Además, envió tropas terrestres a las zonas fronterizas del sur del Líbano. Hezbollah también informó del lanzamiento de drones contra una base aérea israelí. El ejército israelí aseguró que derribó dos aeronaves no tripuladas. Israel y Hezbollah libraron una guerra durante más de un año, que concluyó con un alto al fuego en noviembre de 2024 que dejó al grupo libanés sumamente mermado.

La Embajada de Estados Unidos en Líbano anunció el martes su cierre al público hasta nuevo aviso. Espacio aéreo: El espacio aéreo de Líbano no está completamente cerrado. Hay vuelos que llegan y salen, pero muchas aerolíneas han cancelado sus vuelos. ARABIA SAUDÍ Daños y víctimas: Irán atacó el martes la Embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudí. El ataque con dos drones contra la misión diplomática en Riad causó un “incendio limitado” y daños menores, según el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí. La embajada hizo un llamado a los estadounidenses a permanecer alejados del complejo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué atacar Irán? La refinería de Ras Tamura también fue objeto de un ataque con drones, los cuales fueron derribados por sus sistemas de defensa, señaló informó un portavoz militar a la Agencia de Prensa Saudí del Estado. La refinería tiene una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día. Espacio aéreo: Parcialmente cerrado en la zona fronteriza con Irak y el Golfo Pérsico. KUWAIT Daños y víctimas: El complejo de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait fue atacado el lunes. La misión diplomática anunció al día siguiente su cierre al público hasta nuevo aviso. Seis soldados estadounidenses pertenecientes a una unidad logística murieron en un ataque en Kuwait, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a hacer comentarios públicos.

El Ministerio de Salud de Kuwait informó el domingo que una persona murió y 32 resultaron heridas en un ataque iraní, todos ellos trabajadores migrantes de países no identificados. Espacio aéreo: Cerrado. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Daños y víctimas: Tres personas murieron en Emiratos Árabes Unidos —trabajadores extranjeros originarios de Nepal, Bangladesh y Pakistán. La ciudad de Dubái, con una reputación mundial como el lugar más seguro en Oriente Medio y un centro de inversión global, ha sufrido daños en su aeropuerto internacional y, según el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en hoteles a lo largo de su costa. Irán también atacó dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos, según informó la empresa el martes. Espacio aéreo: Cerrado para vuelos comerciales. Algunos vuelos de evacuación comenzaron el lunes. EGIPTO Daños y víctimas: Las repercusiones de la guerra han afectado a una economía egipcia ya en crisis, luego que las navieras internacionales decidieron desviar sus flotas de buques lejos del canal de Suez. El canal, que conecta al Mediterráneo con el mar Rojo, es una importante fuente de divisas para Egipto.