Pakistán y Trump anuncian acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

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Se destacó que se liberará el estrecho de Ormuz y se levantará el bloqueo maritimo a los puertos de Irán

El 14 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que nuevamente será abierto el estrecho de Ormuz tras haberse hecho avances significativos en los acuerdos de paz con Irán.

Previamente, el presidente Trump había estimado que el acuerdo sería firmado este mismo domingo 14 de junio, sin embargo, ese procedimiento sigue sin concluirse. No obstante, Trump afirmó que el estrecho de Ormuz, espacio geopolítico relevante para el flujo del comercio del petróleo, en el mundo, estará abierto sin peaje.

La Guardia Revolucionaria de Irán había cerrado el estrecho de Ormuz tras haberse complicado las negociaciones entre ambos países. Por igual, en el mismo entendimiento de avances en las negociaciones, Estados Unidos ha planificado el levantamiento del bloqueo marítimo sobre los puertos de Irán.

Desde su frente, en las plenas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha confirmado que el acuerdo de paz ya ha sido entablado, pero todavía no está firmado por los representantes.

Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida Líbano’ señaló el primer ministro de Pakistán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-pide-a-israel-e-iran-que-no-echemos-a-perder-acuerdo-tras-ataque-a-beirut-PH21379503

Se estima que la firma será en Suiza, otro territorio neutral en cuanto al conflicto en Medio Oriente con los Estados Unidos. Hasta el momento, la fecha marcada es el 19 de junio.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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