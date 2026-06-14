Pakistán y Trump anuncian acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

El 14 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que nuevamente será abierto el estrecho de Ormuz tras haberse hecho avances significativos en los acuerdos de paz con Irán.

Previamente, el presidente Trump había estimado que el acuerdo sería firmado este mismo domingo 14 de junio, sin embargo, ese procedimiento sigue sin concluirse. No obstante, Trump afirmó que el estrecho de Ormuz, espacio geopolítico relevante para el flujo del comercio del petróleo, en el mundo, estará abierto sin peaje.

La Guardia Revolucionaria de Irán había cerrado el estrecho de Ormuz tras haberse complicado las negociaciones entre ambos países. Por igual, en el mismo entendimiento de avances en las negociaciones, Estados Unidos ha planificado el levantamiento del bloqueo marítimo sobre los puertos de Irán.

Desde su frente, en las plenas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha confirmado que el acuerdo de paz ya ha sido entablado, pero todavía no está firmado por los representantes.

Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida Líbano’ señaló el primer ministro de Pakistán.