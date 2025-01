Para el papa Francisco son un “vergüenza” los planes de deportación masiva de Trump

ROMA- Francisco hizo los comentarios durante una aparición en un programa de entrevistas por la noche, y luego el lunes envió un telegrama oficial de felicitación a Trump el día de su juramentación.

El papa dijo que rezaba para que Estados Unidos estuviera a la altura de sus ideales de ser una “tierra de oportunidades y acogida para todos”. “Deseo que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense prospere y siempre se esfuerce por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión”, escribió en el telegrama.

TE PUEDE INTERESAR: Un renovado Donald Trump llega a la Casa Blanca por segunda vez (fotogalería)

Al primer papa latinoamericano de la historia se le preguntó sobre las promesas de deportación del gobierno de Trump durante su aparición en el popular programa de entrevistas italiano, Che Tempo Che Fa.

“Si es cierto, será una vergüenza, porque hace que los pobres desdichados que no tienen nada paguen la cuenta” por el problema, dijo Francisco. “¡Eso no se hace! Esa no es la manera de resolver las cosas. Así no se resuelven las cosas”.

Trump, quien tomará posesión el lunes, hizo de las deportaciones masivas un tema central de su campaña y ha prometido una serie de medidas en su primer día en el cargo para reformar la política migratoria.

Durante su primera campaña presidencial, en 2016, a Francisco se le preguntó sobre los planes de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En declaraciones después de celebrar una misa junto a la frontera, Francisco hizo un comentario que se hizo célebre al afirmar que cualquiera que construya un muro para mantener fuera a los migrantes “no es cristiano”.

Muchos obispos de Estados Unidos se han opuesto firmemente al plan de deportación de Trump. El arzobispo entrante de Washington, D.C., el cardenal Robert McElroy, dijo que esas políticas eran “incompatibles con la doctrina católica”. Era una referencia a la llamada bíblica a “acoger al extranjero”.

Otro cardenal cercano a Francisco, el cardenal Blase Cupich de Chicago, dijo que las noticias sobre posibles deportaciones masivas en el área de Chicago “no solo son profundamente perturbadoras, sino que también nos hieren profundamente”.

En una declaración emitida el domingo desde la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, Cupich dijo que los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger las fronteras y las comunidades.

“Pero también estamos comprometidos a defender los derechos de todas las personas y proteger su dignidad humana”, según el texto de su declaración.

Francisco, quien creció en Argentina en una familia de inmigrantes italianos, ha priorizado desde hace mucho tiempo la situación de los migrantes y ha pedido a los gobiernos que los acojan, protejan e integren, dentro de su capacidad. Ha dicho que la dignidad y los derechos de los migrantes tienen prioridad sobre cualquier preocupación de seguridad nacional.