Para muchos ucranianos, la vida se divide en dos: un antes y después de la guerra

Agarró a su hijo. Kateryna pellizcó a su marido y tomó su mano, todo para asegurarse de que no era un sueño. Los tres se abrazaron, se besaron y rieron.

Corrían uno al lado del otro, con Timur, de dos años, a la cabeza, mientras la nueve crujía bajo sus pies. Un hombre delgado y pálido se acercó a ellos desde el hospital militar. Artem Dmytryk no había visto a su familia en unos 24 meses, tiempo que pasó casi en su totalidad bajo cautiverio ruso .

La última vez que Artem estuvo en casa fue el 23 de febrero . Le pidió a una amigad de Kateryna que fuese a quedarse con ella. No era algo normal: no quería que estuviese sola. Pero, dijo Kateryna, “ Nunca imaginé que se desataría una guerra a esa escala ”.

En el día de San Valentín de 2022, Artem recibió una llamada de alerta de combate. Kateryna no pensó mucho en ello, a pesar de las crecientes tensiones por la acumulación de soldados rusos en la frontera.

Conmocionada, llamó a Artem. Él, que estaba de guardia en el mar, le dijo que recogiese sus pertenencias y se dirigiese al poblado de sus padres, no muy lejos de allí.

“UCRANIA VENCERÁ”

En cuestión de días, las fuerzas rusas habían ocupado Berdiansk y sus alrededores. Artem apenas podía mantener el contacto y Kateryna se enteraba a través de las noticias de lo que estaba ocurriendo en Mariúpol. La ciudad estaba rodeada, miles de residentes estaban atrapados y se libraba una de las batallas más sangrientas de la guerra.

En sus inusuales y breves conversaciones, Artem le decía: “Todo va a estar bien. Ucrania vencerá”.

Algunas llamadas duraban apenas un minuto. En una de ellas, Artem le pidió que tomase una foto de Timur todos los días, para poder ver cómo crecía su hijo algún día.

Kateryna no podía dormir. Se pasaba los días llorando y rezando por la seguridad de Artem.

Finalmente, Artem empezó a temer que no sobreviviría. Llamó para despedirse.

“Dijo que si no sobrevivía, se convertiría en un ángel de la guardia para nuestro hijo”, afirmó Kateryna.

ATREVERSE A MARCHARSE

Artem instó a Kateryna a huir del poblado de sus padres a territorio controlado por Ucrania.

Pero su madre tenía cáncer en una fase avanzada. “Él sabía que no me marcharía porque no sería capaz de despedirme” de ella, dijo.