‘Ucrania puede ganar si sus aliados no la traicionan’, dice el historiador estadounidense Timothy Snyder

VIENA- “La mejor opción para Rusia es que los estadounidenses y los europeos se rindan y dejen de apoyar a Ucrania”, explica Snyder en una entrevista con EFE en Viena, después de asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich.

LOS UCRANIANOS NO SE RENDIRÁN

“Los ucranianos no se rendirán. Pueden ser derrotados, pero no se rendirán. Quienes sí podemos rendirnos somos nosotros. Podemos convencernos de que con eso no se logra nada. Y hay personas dentro de nuestros sistemas políticos que dicen eso. Pero nuestra ayuda sí supone una gran diferencia”, sostiene.

El historiador, entre cuyos libros están ‘Tierras de sangre: Europa entre Hitler y Stalin’, ‘El camino hacia la no libertad’ y ‘Sobre la tiranía’, se ha consolidado como una influyente voz en el discurso sobre libertad, democracia y autoritarismo en la última década.

Snyder considera que unos de los frentes de la guerra es el que la propaganda rusa desarrolla en “las mentes de europeos y estadounidenses” para hacerles creer que la ayuda militar no servirá de nada, que el destino de Ucrania está sellado.