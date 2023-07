Patrulla Fronteriza estadounidense no evalúa las necesidades médicas de niños migrantes con enfermedades

“No haberse puesto en contacto con un médico o una instalación de salud local para llevar a cabo análisis más a fondo, plantea inquietudes en torno a la capacidad del sistema médico de la CBP para atender de forma más apropiada a los niños con un mayor riesgo médico elevado”, precisó el reporte.

Por su parte, Mabel Álvarez Benedicks, madre de la menor, expresó a The Associated Press que ella informó a las autoridades sobre la enfermedad de su hija cuando ella y su familia fueron procesados en la frontera, sin embargo, los agentes no notificaron a los demás miembros del personal después de que la familia fuera trasladada a una segunda instalación, un problema que el controlador mencionó en un reporte anterior presentado ante una corte.

