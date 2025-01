Por catorce días, bloquean orden de cancelar la ciudadanía por nacimiento

SEATTLE.-Luego de que una orden ejecutiva de derecho de ciudadanía por nacimiento, fuera emitida por el presidente Donald Trump, un juez federal en Estados Unidos, la bloqueó temporalmente.

El juez John C. Coughenour falló en el caso presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que argumentaron que la Decimocuarta Enmienda y la jurisprudencia de la Corte Suprema han consagrado el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Lo anterior, al considerar que la orden es claramente inconstitucional .

Los litigios incluyen testimonios personales de varios fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y nombran a mujeres embarazadas que temen que sus bebés no serán ciudadanos estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR: Inflación se moderó a 3.69% durante cuesta de enero del 2025: INEGI

“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional”, dijo Coughenour, quien fue nominado para el cargo en 1981 por el exmandatario Ronald Reagan (1981-1989).

La decisión de Coughenour estará en vigor durante 14 días, tiempo durante el cual podría haber recursos en su contra, según detalló el diario The Seattle Times

Orden ejecutiva

La orden que fue firmada por Trump el mismo día en que tomó posesión, afirma que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y ordena a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía para los niños que no tienen al menos un padre que sea ciudadano.

Este decreto presidencial está programado para entrar en vigor el 19 de febrero y podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en el país, según una de las demandas.

Fue en el año 2022, que hubo aproximadamente 255 mil nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían ilegalmente en el país y unos 153 mil nacimientos de padres en la misma situación, según la demanda presentada por cuatro estados en Seattle.

Estados Unidos está entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio de jus soli o “derecho del suelo”. La mayoría están en las Américas, y Canadá y México están entre ellos.

Las demandas argumentan que la Enmienda 14 a la Constitución garantiza la ciudadanía para las personas nacidas y naturalizadas en el país, y los estados han estado interpretando la enmienda de esa manera durante un siglo.

Con información de Agencias