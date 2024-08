¿Por qué sigue causando estragos Debby si ya no es huracán de categoría 1?

La clasificación de un huracán en la escala Saffir-Simpson, que va del 1 al 5, se basa solo en la velocidad máxima sostenida del viento, no en la lluvia, las marejadas ciclónicas o los tornados que produce .

NUEVA YORK- En su breve paso esta semana como huracán, la tormenta tropical Debby solo alcanzó la categoría 1, insuficiente para ser considerada un huracán mayor . Eso no ha impedido que la tormenta cause muchos estragos a medida que avanza por Georgia y Carolina del Sur . El Centro Nacional de Huracanes pronosticó lluvias “potencialmente históricas” de hasta 635 mm (25 pulgadas) en algunos lugare s.

“El ingrediente principal para ser un generador de lluvia es solo la duración”, dijo McNoldy. “Si avanza sin demora, lloverá menos”.

Debby viene cargada de mucha agua. Una razón importante: durante meses, las aguas del golfo de México y el mar Caribe han estado anormalmente calientes. Este calor hace que se evapore más agua, lo que proporciona a los ciclones tropicales más humedad para desatar en forma de lluvia. El calor adicional en el océano también da a los ciclones más energía con la que potencialmente podrían generar vientos más fuertes.

Pero otros factores impidieron que los vientos de Debby se intensificaran al máximo, según Kim Wood, profesora asociada de Hidrología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Arizona. Antes de tocar tierra en Florida esta semana, la tormenta atravesó Cuba, donde el terreno montañoso muy probablemente perturbó los vientos en niveles bajos que canalizan la energía desde la superficie del mar hacia la tormenta.

“El agua estaba muy caliente, pero la propia tormenta tuvo que organizarse”, dijo Wood.

Jennifer Collins, catedrática de Geociencias de la Universidad del Sur de Florida, dijo que el hecho de que los huracanes puedan variar tanto en la forma en que causan daños dificulta la comunicación de los riesgos.

“Si le dices a la gente que se aproxima un huracán de categoría 5, se sentirá más inclinada a evacuar y/o prepararse”, escribió en un correo electrónico. “Pero no tendemos a ver la misma respuesta cuando se informa a la gente de un huracán de categoría 1 o 2″ o una tormenta tropical, dijo, a pesar de que las amenazas a la vida y la propiedad pueden ser igual de grandes.

Los huracanes anteriores, incluidos Harvey en 2017 y Florence en 2018, causaron gran parte de su devastación después de ser degradados de categoría.

“En última instancia, necesitamos transmitir el mensaje de que las enormes lluvias y las inundaciones catastróficas asociadas ocurren incluso cuando son tormentas más débiles”, dijo Collins.

Raymond Zhong reporta sobre cuestiones climáticas y medioambientales para el Times. c. 2024 The New York Times Company.

Por Raymond Zhong The New York Times.