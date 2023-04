Promete Zelenski investigar la presunta decapitación de soldado ucraniano, grupo Wagner se deslinda

Kiev- El video, que se viralizó velozmente en las redes sociales, provocó indignación en el gobierno ucraniano, mientras que por su parte el Kremlin lo calificó de “horrrible”, sin embargo, precisó que debía ser verificado.

En el vídeo, que la agencia The Associated Press no logró verificar su autenticidad, así como tampoco el lugar ni la fecha de la filmación, parece mostrar a un hombre ataviado con un uniforme verde de combate con un brazalete amarillo como los que los usados por los combatientes ucranianos. Se escucha su grito antes que otro hombre en uniforme de camuflaje lo decapita con un cuchillo.

