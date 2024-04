Protestas por la guerra Israel-Hamás ponen el reflector en patrimonios universitarios

NUEVA YORK- “ Desinviertan de la muerte ”, decían las letras tipo burbuja escritas con tiza en la acera el martes afuera de The New School, en la ciudad de Nueva York.

Las demandas de los manifestantes también plantean dudas sobre cuáles son las prioridades y responsabilidades de una universidad, dijo Ely.

“¿Tratas de maximizar los retornos o de promover una agenda social o política?”, preguntó Ely. “Y aquellos que realmente administran los fondos permanentes de capital en el día a día se centran en el riesgo y la rentabilidad hasta que se les indica otra cosa por parte de quienes tienen autoridad de gobernanza sobre el college o la universidad”.

¿HA REALIZADO CAMBIOS ALGUNA INSTITUCIÓN?

A pesar de la presión que ejerce la protesta estudiantil desde California hasta la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, sobre las autoridades de sus instituciones, Dyer dijo que estas no han dicho gran cosa sobre la desinversión en este contexto.

El feroz desacuerdo sobre el apoyo u oposición a la guerra dentro de las comunidades universitarias es otra razón por la que las universidades probablemente no han tomado medidas. Muchos en las universidades interpretan los llamados a eliminar la desinversión con Israel o al fin de la guerra como un ataque al pueblo judío en términos más amplios o que minimizan las muertes y el dolor causado por el ataque de Hamás el 7 de octubre que mató a 1.200 personas. Jennie C. Stephens, profesora de la facultad de estudios políticos de la Universidad Northeastern y becaria de justicia climática en Harvard-Radcliffe, escribió un libro de próxima publicación sobre el movimiento por la justicia climática en las universidades, incluidos llamados a desinvertir de empresas de combustibles fósiles. Dijo que la reacción inicial de las universidades cuando se les pidió que eliminaran sus inversiones en combustibles fósiles fue también explicar que sus fondos estaban mezclados con otros inversores, eran administrados por terceros o que no sabían en qué estaban invertidos. No obstante, eventualmente las instituciones que se comprometieron a desvincularse financieramente de los combustibles fósiles descubrieron cómo hacerlo.

“Estas instituciones de élite con grandes fondos permanentes de capital tienen mucho poder y concentran riqueza y poder a través de sus fondos”, refirió Stephens. “Y sí tienen control sobre cómo se invierte ese dinero”.

¿DEBEN LOS ADMINISTRADORES ESCUCHAR LAS DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES?

No. Pero las campañas de desvinculación financiera han tenido éxito mediante el uso de una variedad de tácticas.

En Pomona College, los estudiantes votaron en febrero para aprobar un referéndum que incluía llamados para que la institución revelara cualquier inversión en empresas fabricantes de armas u otras que se beneficiaran de lo que llamó el sistema de “apartheid” en Israel, y que luego desinvirtieran de esas empresas. Kouross Esmaeli, profesor adjunto visitante de estudios de medios de comunicación en Pomona College, manifestó que los líderes escolares y los administradores han dicho a estudiantes y profesores que no pueden desvelar todas sus inversiones.

“‘Oh, no podemos revelar esto. Esto es difícil de hacer. Es imposible desglosar dónde está nuestra inversión’”, dijo Esmaeli. “Todo este tipo de excusas sobre por qué no podemos tener control sobre nuestro propio dinero como institución; y nadie se los cree”.

El portavoz de Pomona College, Mark Kendall, notificó que la administración se ha ofrecido a reunirse con los manifestantes para brindarles información sobre sus políticas de inversión y continuará haciéndolo.

“La inversión en fondos permanentes de capital respalda nuestra misión educativa, incluida la excelencia académica y la generosa ayuda financiera, a largo plazo”, notificó Kendall en un comunicado enviado por correo electrónico.

Esmaeli reconoció que la desinversión puede llevar tiempo y que el fondo permanente de capital puede ser complejo, pero dijo que la primera demanda de los estudiantes que protestan y los profesores es que la universidad se comprometa a eliminar la vinculación financiera con empresas que se están beneficiando de la guerra. Agregó que la universidad puede comenzar con aquellas identificadas por el movimiento Boycott, Divest and Sanction (Boicot, Desinverción y Sanción).

“Se pueden tomar diferentes decisiones y se pueden cambiar las reglas para permitirnos tener un fondo permanente de capital abierto, donde sepamos hacia dónde va nuestro fondo permanente de capital”, dijo.

Por Thalia Beaty, The Associated Press.