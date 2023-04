¿Qué implican los cambios en las reglas para los autos eléctricos en EU?

El miércoles, el gobierno de Biden propuso reglas ambiciosas de emisiones de vehículos que podrían cambiar de manera significativa los tipos de autos y camiones que se venden en Estados Unidos... pero no de inmediato.

Las regulaciones, si se implementan, requerirán que, en la práctica, los fabricantes reemplacen los autos de combustibles fósiles con vehículos eléctricos comenzando con los modelos de 2027 como parte del mayor esfuerzo del presidente Joe Biden para combatir el cambio climático. Al final, el gobierno desea que dos tercios de todos los autos nuevos vendidos en el país generen cero emisiones para 2032.

Es posible que la propuesta, presentada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés), acelere una transición a los vehículos eléctricos que ya ha comenzado. También es seguro que creará mucha confusión para las personas que manejan autos, pero no siguen de cerca la industria automotriz y las regulaciones en torno a las emisiones.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS NUEVAS REGLAS PARA LOS COMPRADORES?

Incluso si se adoptan como se proponen, las reglas no tendrán un gran impacto en los consumidores sino hasta dentro de algunos años. Las normas no requerirán que los estadounidenses compren un vehículo nuevo o que vendan el que ahora poseen y las concesionarias todavía venderán modelos similares a los vehículos a los que la gente está acostumbrada a manejar.

Las cosas empezarán a cambiar en 2027, cuando el gobierno comenzará a imponer estándares más estrictos a las emisiones de autos y camiones. Con el paso del tiempo, los fabricantes descubrirán que la única manera en la que pueden cumplir con esas regulaciones cada vez más rigurosas es vender más autos eléctricos, los cuales no liberan contaminación a través de los tubos de escape, y menos carros convencionales de motor de combustión interna.

¿ES BUEN MOMENTO PARA ADQUIRIR UN AUTO ELÉCTRICO?

Eso depende de tus circunstancias.

Durante gran parte de las últimas dos décadas, los autos eléctricos sólo tendían a atraer a usuarios pioneros adinerados o personas muy comprometidas con proteger el medioambiente. Los vehículos disponibles tendían a ser modelos de lujo que costaban mucho más que vehículos de gasolina comparables o eran vehículos muy pequeños. Tampoco podían viajar lejos antes de necesitar una recarga y encontrar un lugar para conectarlos podía ser increíblemente difícil.

No obstante, mucho de eso ha cambiado en fechas recientes. Tesla, Ford Motor y otras automotrices han disminuido sus precios de modelos de batería como el Model 3 y el Mustang Mach-E y algunos ahora cuestan menos que modelos de gasolina similares (o están cerca del mismo precio). General Motors y otras compañías presentarán modelos aún más baratos este año, como un vehículo utilitario deportivo Chevrolet Equinox que se espera se venda a partir de 30 mil dólares. Además, muchos modelos eléctricos pueden recorrer con comodidad 320 kilómetros o más antes de necesitar una recarga.

Los vehículos eléctricos son en general más baratos de operar ya que la electricidad necesaria para moverlos tiende a costar menos que la cantidad equivalente de gasolina. También es más barato darles mantenimiento.

¿QUÉ PASA CON LOS CRÉDITOS FISCALES PARA ELÉCTRICOS?

Los autos eléctricos ensamblados en Estados Unidos califican para un crédito fiscal federal de 7 mil 500 dólares, pero las reglas que rigen esos incentivos cambiarán el martes. Un cierto porcentaje de los componentes y minerales de las baterías de estos vehículos tendrá que provenir de América del Norte o países con los que Estados Unidos tiene un acuerdo comercial.

Tesla, GM, Ford y otros fabricantes ya han dicho que algunos de sus autos eléctricos ya no calificarán para créditos o calificarán solo para un crédito parcial.

Los vehículos eléctricos ensamblados en Alemania, Japón, Corea del Sur y otros países se mantendrán sin este beneficio. El gobierno también limita los que son aptos con base en cuánto cuesta un auto, un camión o un vehículo utilitario deportivo y cuánto ganan al año los individuos y las parejas.

¿CUÁNTAS OPCIONES DE AUTOS ELÉCTRICOS HAY?

Algunas personas probablemente lleguen a la conclusión de que no les conviene tener un auto eléctrico... por ahora. Tal vez necesitan una “pick-up” o un tráiler que pueda transportar cargas pesadas a largas distancias (algo para lo que los camiones operados con baterías de la actualidad no están preparados). O quizá viven en apartamentos o casas de alquiler donde no pueden instalar un área de carga dedicada al vehículo eléctrico y no hay muchas áreas de carga públicas disponibles en las cercanías.

En tales situaciones, podrías considerar autos híbridos o híbridos enchufables sin dar el salto completo a un auto eléctrico. Muchas automotrices ofrecen híbridos, que tienen un motor de combustión, una batería y un motor eléctrico. Estos autos tienden a ser más caros que los vehículos convencionales, pero los propietarios pueden recuperar ese costo más alto con lo que ahorran en combustible. Cuánto necesitas manejar para compensarlo dependerá del modelo.

Algo que debes tener en mente es que la tecnología de los vehículos eléctricos está cambiando con rapidez y los expertos de la industria creen que estos carros definitivamente mejorarán y se volverán más asequibles. Así que tu mejor opción quizá sea conservar el auto que tienes durante otro par de años hasta que veas un modelo impulsado por baterías que cumpla tus necesidades.