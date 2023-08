¿Qué se espera mañana cuando Trump comparezca por presuntamente intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020?

De la misma forma que en los otros dos procesos penales que actualmente afronta no se prevé que Trump sea detenido y cabe la posibilidad de que se declare no culpable de los cargos por los que es acusado.

Upadhyaya, quién fue nominada por el expresidente demócrata Barack Obama, ha llevado varios casos que están relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Así mismo, le serán tomadas las huellas y se le tomará una fotografía policial a Trump, sin embargo, este último paso podría no ser que no suceda con el exmandatario debido a que en las imputaciones previas no se le tomó ninguna fotografía de este tipo.

En relación con este caso, Trump es acusado de cuatro cargos por presuntamente intentar revertir el resultado de las elecciones que llevaron a cabo de 2020, que derivó en violento asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.

Por ahora, no se sabe cuándo podría iniciar el juicio, aún cuando el fiscal especial Jack Smith adelantó que deseaba que el proceso fuera “rápido”.

ASÍ FUNCIONA EL GRAN JURADO

El gran jurado que votó para imputar a Trump por el asalto al Capitolio está conformado por un grupo de ciudadanos que tendrán en sus manos tomar la decisión en torno a que sí hay pruebas suficientes para creer que el acusado cometió un delito.

Asimismo, escucha al fiscal y a los testigos para posteriormente votar en secreto si procede emitir o no una acusación.

¿QUIÉN CONFORMA EL GRAN JURADO?

Comúnmente el gran jurado se compone por entre 16 y 23 personas y para que den su aprobación a las imputaciones deberán estar de acuerdo por lo menos 12 de ellos.

Sus integrantes suelen ser elegidos aleatoriamente de una lista ya existente de potenciales jurados y son seleccionados debido a que presupone que cuentan con el conocimiento o la información sobre el caso en cuestión.

Una vez que prestan su juramento, se comprometen a realizar su labor sin malicia, miedo, odio o cualquier otro sentimiento que pueda interferir en su decisión.