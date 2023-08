Una mirada a la acusación en contra Donald Trump por sus intentos de anular la elección de 2020

Trump ha dicho que no hizo nada indebido, y ha acusado a Smith y al Departamento de Justicia de intentar perjudicar su campaña presidencial rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 .

Los cargos por delitos graves presentados por el fiscal especial Jack Smith giran en torno a las palabras de los abogados de la Casa Blanca y otras personas de su círculo íntimo, quienes le dijeron en reiteradas ocasiones a Trump que no hubo fraude .

Washington- El acta de acusación del Departamento de Justicia imputa a Trump de conspirar descaradamente con sus aliados para difundir falsedades y elaborar planes con el objetivo de anular su derrota electoral frente al presidente Joe Biden, luego de que sus impugnaciones judiciales no prosperaron en los tribunales.

A medida que se acercaba el 6 de enero, Trump y sus aliados presionaron al entonces vicepresidente Mike Pence para que rechazara algunos votos colegiados, y cuando eso no funcionó , el expresidente indicó a sus simpatizantes que fueran al Capitolio federal para impedir la certificación de los resultados de las elecciones, señala el acta de acusación.

La disposición formaba parte originalmente de un conjunto de leyes aprobadas en 1870 en respuesta a la violencia y la intimidación ejercidas por miembros del Klu Klux Klan con el fin de mantener a las personas de raza negra alejadas de las urnas.

Pero se ha utilizado a lo largo de los años en una amplia gama de casos de fraude electoral, incluido para perseguir conspiraciones para rellenar urnas o no contar determinados votos. La conspiración no tiene que ser exitosa, es decir, que el fraude no tiene que afectar realmente a las elecciones.

El Departamento de Justicia logró una condena por este cargo a principios de este año en el caso de Douglass Mackey, un propagandista de extrema derecha de Florida que fue acusado de conspirar con otras personas con gran número de seguidores en internet para difundir mensajes fraudulentos a los partidarios de la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton en un esfuerzo por suprimir el voto en 2016.

¿ALGUIEN MÁS FUE ENCAUSADO?

Trump es el único imputado en el acta de acusación, la cual menciona a seis cómplices no identificados. De momento no está claro por qué no fueron encausados o si más adelante serán añadidos a la acusación.

Entre los cómplices está un abogado “que estaba dispuesto a difundir afirmaciones falsas a sabiendas y adoptar estrategias” que los abogados de la campaña de Trump para 2020 se negaban a tomar, y un abogado cuyas “afirmaciones infundadas de fraude electoral”, según admisiones de Trump a otras personas en privado, sonaban “descabelladas”. Otro cómplice es un consultor político que ayudó a presentar listas falsas de compromisarios para Trump.

¿QUÉ PASA AHORA?

El caso penal fue presentado en el tribunal federal de Washington, donde se tiene previsto que Trump comparezca el jueves.

Durante más de dos años, los jueces de dicho tribunal, el cual se ubica cerca del Capitolio, han estado escuchando los casos de cientos de simpatizantes de Trump acusados de participar en el asalto del 6 de enero, muchos de los cuales han dicho que fueron engañados por las mentiras electorales difundidas por Trump y sus aliados.

Trump ha indicado que su defensa puede apoyarse, al menos en parte, en la idea de que él realmente creía que le habían robado las elecciones, publicando recientemente en redes sociales: “Tengo el derecho a protestar una elección que estoy plenamente convencido que estuvo amañada y me fue robada, tal y como los demócratas lo han hecho contra mí en 2016, y muchos otros lo han hecho a lo largo de la historia”.