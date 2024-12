¿Quién es Luigi Mangione, el detenido en relación con el asesinato del ejecutivo de seguros?

Por Corey Kilgannon

Mangione creció en Maryland, se graduó en una escuela secundaria privada de Baltimore y estudió en la Universidad de Pensilvania.

Luigi Mangione, de 26 años, quien fue detenido el lunes por la mañana como persona de interés en relación con el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el pasado miércoles en el centro de Manhattan, parece haber sido un entusiasta culto y viajado de la programación informática y el gaming.

Mangione creció en Maryland, según Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York.

Estudió en la secundaria Gilman School de Baltimore, donde fue atleta y el mejor alumno de su generación en 2016. En su discurso de graduación, describió a su promoción como una que “genera nuevas ideas y desafía al mundo que la rodea”.

Agradeció a los padres presentes por enviarlo a él y a sus compañeros a la escuela, que describió como “lejos de ser una pequeña inversión económica”. La matrícula en Gilman cuesta actualmente 37.690 dólares al año para los alumnos de secundaria.

Mangione asistió más tarde a la Universidad de Pensilvania, donde mostró un gran interés por el desarrollo de juegos de computadora. Fue miembro de la fraternidad Phi Kappa Psi y se licenció y obtuvo un máster en ingeniería.

La Universidad Stanford confirmó que una persona de nombre Luigi Mangione trabajó como consejero jefe en su programa de Estudios Preuniversitarios en 2019.

La familia de Mangione ha prosperado gracias a sus propiedades inmobiliarias y a una cadena de centros de rehabilitación para adultos mayores.

Kenny dijo que Mangione había vivido en San Francisco y Honolulu y no tenía antecedentes penales conocidos en la ciudad de Nueva York. De hecho, la única actividad delictiva que parece vinculada a Mangione es una citación por allanamiento de morada en Hawái.

