El cardenal Angelo Becciu, condenado por el escándalo inmobiliario del Vaticano, se retira del cónclave

CIUDAD DEL VATICANO- Becciu fue condenado por el Tribunal del Vaticano el 16 diciembre 2023 a 5 años y 6 meses de cárcel por malversación y despojado de sus privilegios el que considerado el “juicio del siglo” del Vaticano por el papa Francisco.

El cardenal italiano, dio a conocer hoy su decisión de no participar en el próximo cónclave que se llevará acabo el 7 de mayo para elegir un nuevo al sucesor del papa Francisco, “por el bien de la Iglesia”.

“Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre lo he hecho”, explicó Becciu en un comunicado que fue enviado a la Agencia de Noticias AFP por su abogado.

Si bien, tras de su caída en desgracia tras ser condenado, Becciu había expresado que no participaría en ningún cónclave futuro, no obstante, en los últimos días afirmó que tenía derecho a entrar en la capilla Sixtina junto con los otros cardenales el 7 de mayo.

BECCIU UN DESTACADO CANDIDATO A SER PAPA

Becciu quien llegó a convertirse en un fuerte candidato a ser papa, cayó en desgracia en 2020 cuando Francisco lo obligó a presentar su renuncia a su cargo como jefe de la oficina de canonización del Vaticano, así como a sus derechos como cardenal debido a las imputaciones contra de el cardenal italiano de mala conducta financiera.

Así mismo, Becciu ganó notoriedad y poder durante el pontificado de Benedicto XVI y está muy alineado a la vieja guardia conservadora del Vaticano.

Becciu rechazó haber cometido irregularidades, sin embargo fue juzgado por el tribunal penal del Vaticano. Una vez que concluyó el proceso penal, apeló la condena y la sentencia de prisión de 5 años.