Reid Hoffman busca demostrar que la inteligencia artificial puede mejorar a la humanidad

Pocas personas están tan entrelazadas en tantas facetas de esta industria de rápida evolución como Hoffman. A sus 55 años, es parte de los consejos de administración de once empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft, la cual ha echado la casa por la ventana en favor de la inteligencia artificial, y de ocho organizaciones sin fines de lucro. Su empresa de capital de riesgo, Greylock Partners, ha respaldado al menos 37 empresas de inteligencia artificial . Fue uno de los primeros inversionistas en OpenAI , la empresa de inteligencia artificial más prominente , y hace poco dejó su consejo. También ayudó a fundar Inflection AI , una empresa emergente de chatbots de inteligencia artificial que ha recaudado al menos 2,25 millones de dólares .

“ Las soluciones viven en el futuro, no consagrando el pasado ”, opinó.

La campaña de Hoffman a favor de la inteligencia artificial busca fomentar la confianza donde no existe. “No quiere decir que no vaya a haber daños en algunas áreas”, afirmó. “La pregunta es si podríamos aprender e iterar hacia un mucho mejor estado”.

Hoffman ha analizado esta pregunta desde que estudió sistemas simbólicos en la Universidad de Stanford a finales de la década de 1980. Allí imaginó cómo la inteligencia artificial podría facilitar “nuestro momento prometeico”, dijo en un video de YouTube en marzo. “Podemos crear estas cosas nuevas y viajar con ellas”.