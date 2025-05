Afirma Trump que no pasará nada hasta que no se reúna con Putin, tras saber que el mandatario ruso no fue a Turquía

Donald Trump ha declarado que no le sorprende en absoluto que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté desdeñando las conversaciones de paz con Ucrania, insistiendo en que “no va a pasar nada” hasta que se reúna con él personalmente.

Trump, que había presionado a Putin para que se reuniera con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Turquía más tarde, hizo estos comentarios mientras restaba importancia a la decisión del líder ruso de saltarse las conversaciones de alto riesgo.

“Mira, no pasará nada hasta que Putin y yo nos reunamos. ¿De acuerdo’”, dijo Trump a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre la próxima reunión.

Y, obviamente, él no iba a ir. Iba a ir, pero creía que yo también. No iba a ir si yo no estaba allí —continuó—.

Y no creo que vaya a pasar nada, te guste o no, hasta que él y yo nos reunamos. Pero vamos a tener que resolverlo porque está muriendo demasiada gente.

Cuando se le preguntó sobre la decisión de Putin de enviar un equipo de asistentes de segundo nivel en su lugar, Trump dijo: “No estoy decepcionado por nada”.

“¿Por qué debería estar decepcionado? Acabamos de recibir 4 billones de dólares y él me pregunta: ‘¿Están decepcionados por la delegación?’”, dijo el presidente, refiriéndose a los acuerdos comerciales anunciados durante su gira por tres países de Oriente Medio.

Anteriormente, el comandante en jefe había planteado la idea de viajar a Estambul si se lograban avances suficientes entre las delegaciones de Kiev y Moscú.

“Si algo sucediera, iría el viernes si fuera apropiado”, dijo Trump a los periodistas en Qatar después de una mesa redonda empresarial.

Señaló también que el Secretario de Estado, Marco Rubio, ya estaba allí representando a Estados Unidos.

Esto ocurre después de que la no presentación de Putin sumiera en la confusión las perspectivas de las conversaciones, que serían las primeras desde las primeras semanas de la guerra.

Aunque el hombre fuerte ruso no tenía ningún plan de asistir en persona a las conversaciones de paz, el Kremlin dijo que una delegación rusa estaba allí y lista para reunirse con la parte ucraniana.

Cuando se le preguntó si Putin iría a Estambul si Trump apareciera, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia aún no sabía cómo se desarrollarían las negociaciones.

“Es prematuro decir qué tipo de participación será necesaria y a qué nivel porque no sabemos si los negociadores ucranianos aparecerán o no y cómo irán las negociaciones”, dijo Peskov.

Mientras tanto, Zelensky calificó la alineación rusa de “decorativa”.

“Necesitamos entender qué nivel tiene la delegación rusa, qué mandato tiene y si puede tomar alguna decisión”, dijo tras llegar a la capital turca, Ankara.

Al preguntársele cuál sería su mensaje a Putin, Zelensky respondió: “Estoy aquí. Creo que es un mensaje claro”.

El impulso para entablar conversaciones directas entre Zelensky y Putin se produce en medio de una oleada de negociaciones destinadas a producir un acuerdo de alto el fuego para poner fin a la guerra de casi tres años.