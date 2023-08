¿Se puede decir que Ginebra es la capital del espionaje mundial?

Ginebra- “En la primavera de 2022, poco después de que Rusia invadiera Ucrania, unos 500 diplomáticos rusos fueron expulsados de países europeos bajo la sospecha de espionaje. El único país que no actuó así fue Suiza”, señala Giannis Mavris autor del artículo “Suiza, nido de espías” publicado en el sitio web swissinfo.ch

Así mismo, Mavris hace referencia a un informe de Servicio Federal de Inteligencia suizo (FIS) de 2023 en el que indica que alrededor de 220 personas trabajan en las representaciones diplomáticas y consulares que Rusia tiene en Berna y Ginebra; “es probable que al menos un tercio de estas personas sigan en activo para las agencias de inteligencia rusas”, según FIS.

TE PUEDE INTERESAR: Recomienda panel al FBI limitar el uso de datos de espionaje a extranjeros

Además, en un comunicado del FIS, se indica que “es muy probable que los servicios de inteligencia rusos tengan más margen de maniobra en Suiza debido a su gran presencia”.

Por otra parte, Mavris explica en su artículo, que en Suiza los servicios de inteligencia no están autorizados a recopilar información política, económica y militar, que a su vez sea usada en menoscabo tanto de un país, así mismo a sus instituciones, ni a empresas, así como a residentes y sean transmitidas a agentes extranjeros. La única opción posible es que sean expulsados, sin embargo, Suiza casi nunca lo hace.

Por otra parte, el autor del artículo “Suiza, nido de espías”, precisa que en opinión de Adrian Hänni, un historiador especializado en servicios de inteligencia, “en el ADN diplomático de Suiza está el expulsar diplomáticos solo en casos excepcionales”, y agrega que Suiza no desea originar tensiones diplomáticas por lo que Hänni no está dea acuerdo en que las expulsiones resuelvan el problema. “Una vez que se expulsa a un espía, el siguiente ya está dispuesto”, de acuerdo con el historiador, quien acentúa que “las expulsiones pueden considerarse también una señal política”, y concluye que “desde febrero de 2022, sin embargo, algunos países europeos han expulsado a funcionarios de inteligencia que eran esenciales para las actividades de espionaje en las embajadas. En algunos casos, los puestos en cuestión fueron eliminados totalmente para asegurarse de que Moscú no pudiera sustituirlos por un nuevo agente”.