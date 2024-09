Sentencian a 30 años de prisión a un ex agente de la CIA por agredir sexualmente a 28 mujeres

“ Mi cuerpo parece un cadáver sobre su cama ”, dijo una de las víctimas al hablar sobre las fotos. “ Ahora tengo estas pesadillas en las que me veo a mí misma muerta ”.

“Traicioné todo lo que defendía y sé que ninguna disculpa será suficiente jamás”, declaró. “No tengo palabras para describir lo mucho que lo lamento. No soy así y, sin embargo, me convertí en esto”.

Raymond nació en San Diego, es exbecario de la Casa Blanca y habla español y mandarín con fluidez. Se declaró culpable de cuatro de 25 cargos federales, incluido abuso sexual, coerción y transporte de material obsceno. Como parte de su sentencia, la jueza le ordenó pagarle 10.000 dólares a cada una de sus 28 víctimas.