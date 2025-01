Sirios rompen el silencio sobre la tortura generalizada bajo el entonces presidente sirio Bashar Assad

DAMASCO- Luego le llegó el turno a Zahra. Colgaron al universitario de 20 años de las muñecas hasta que los dedos de los pies apenas tocaban el suelo y lo electrocutaron y golpearon durante dos horas. Obligaron a su padre a mirar y se burlaron de él por el tormento de su hijo.

Era 2012, y todo el aparato de seguridad del entonces presidente sirio Bashar Assad se desplegó para aplastar las protestas que habían surgido contra su gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Manifestantes en Siria exigen justicia y localizar a los activistas desaparecidos

Con la caída de Assad hace un mes, la maquinaria de muerte que dirigía está empezando a salir a la luz.

Fue sistemático y bien organizado, y llegó a tener más de 100 centros de detención en los que la tortura, la brutalidad, la violencia sexual y las ejecuciones en masa eran constantes, según activistas, grupos de derechos humanos y expresos. Los agentes de seguridad no perdonaron a nadie, ni siquiera a los propios soldados de Assad. Hombres y mujeres jóvenes fueron detenidos por el mero hecho de vivir en distritos donde se realizaban protestas.

Mientras decenas de miles de personas desaparecían a lo largo de más de una década, un manto de miedo mantenía en silencio a la población siria. La gente rara vez contaba a alguien que un ser querido había desaparecido por temor a que ellos también fueran denunciados a los organismos de seguridad.

Ahora, todo el mundo habla. Los insurgentes que barrieron del poder a Assad abrieron centros de detención, liberaron prisioneros y permitieron que el público fuera testigo. Las multitudes se agolparon en busca de respuestas, de los cuerpos de sus seres queridos y de formas de sanar.

The Associated Press visitó siete de estas instalaciones en Damasco y habló con nueve exdetenidos, algunos liberados el 8 de diciembre, el día en que Assad fue derrocado. Algunos detalles de los relatos de quienes hablaron con AP no pudieron confirmarse de forma independiente, pero coincidían con informes anteriores de exdetenidos a grupos de derechos humanos.