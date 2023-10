Sorpresivo retiro de Mike Pence de la campaña es un recordatorio del control de Trump sobre los republicanos

Pence hizo el sorpresivo anuncio el sábado en Las Vegas, donde él y otros aspirantes republicanos a la presidencia hablaron en una cumbre patrocinada por la Coalición Republicana Judía . Pero de muchas maneras, la campaña de Pence terminó años antes de que empezara oficialmente, en los días previos al 6 de enero de 2021 . Eso fue cuando Trump, desesperado por aferrarse al poder, se convenció de que Pence, como presidente del Senado, podía de alguna forma rechazar los resultados de las elecciones, un poder que el entonces vicepresidente no poseía.

En épocas normales, alguien con dicha experiencia estaría bien posicionado para ganar la nominación de su partido a la presidencia del país. Pero estas no son épocas normales, y la decisión de Pence de poner fin a su campaña más de dos meses antes de la primera contienda en las primarias republicanas pone de relieve el grado al que el partido ha sido absorbido por el expresidente Donald Trump y sus mentiras sobre las elecciones del 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden .

“ Simplemente, no pudo sobreponerse a eso ”, señaló Pope.

“Las personas lo respetan por haber mantenido su juramento bajo una enorme presión”, dijo durante el verano Marc Short, un añejo asesor.

Eso nunca se convirtió en apoyo de los votantes conservadores en las primarias, que en los sondeos y en grupos de análisis especificaron claramente que preferían otras opciones. Un sondeo efectuado en agosto por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos halló que el 57% de los republicanos todavía creen que Biden fue elegido presidente ilegítimamente, mientras que una mayoría relativa cree que Trump no hizo nada malo en los días previos al 6 de enero.

Incluso en el evento de inauguración de la campaña de Pence, muchos de los asistentes dijeron que les caía bien y lo respetaban, pero aún no tomaban una decisión.

“Trump dinamitó a Mike Pence el 6 de enero. Trump satanizó a Pence ese día, y él nunca se recuperó. Pero va más allá de eso”, dijo Frank Luntz, encuestador y moderador de grupos de análisis desde hace tiempo. “El Partido Republicano de 2023 no es el mismo partido que nominó a Pence en 2016. Las mismas personas que se pusieron de pie para ovacionarlo en 2016 le dieron la espalda ahora”.

Devin O’Malley, vocero de Pence de larga data, dijo que su campaña “siempre supo que habría una gran porción del electorado que no lo apoyaría el 6 de enero, pero la única forma en que podía manchar su carrera, su legado y su reputación era siendo infiel a sí mismo”, señaló. “A fin de cuentas había una persona que podía cambiar cómo será percibido a lo largo de la historia y ese era Mike Pence. Y él se mantuvo fiel a sí mismo y sale con su legado intacto”.