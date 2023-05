¿Te arriesgarías a seguir los consejos financieros de una inteligencia artificial?

“Pero eso me remite a la razón por la que estoy usando ChatGPT en primer lugar... es gratis”, señaló.

LA AI SE HA UNIDO AL CHAT FINANCIERO

Delyanne Barros, instructora de manejo de capital, comentó que creía que la mayoría de los cientos de miles de personas que la siguen en redes sociales no tenían idea de qué es ChatGPT. “¿Soy la única que está fascinada con esta cosa?”, preguntó. Cuando les pregunta a sus seguidores si la han usado, relató: “Ellos responden: ‘¿De qué hablas?’”.

Les está enseñando lo básico: hay una versión gratuita del servicio y funciona como más que solo una alternativa de Google.

Barros también ha usado ChatGPT para verificar los cálculos relacionados con su plan de jubilación. Pese a su utilidad, no le preocupa que los chatbots la remplacen.

“Con algo como la inversión, en mi carácter de educadora de finanzas personales, no me preocupa, porque me doy cuenta de que no es como que me van a decir: ‘Ya no te necesitamos. Tenemos ChatGPT’”, afirmó. “En todo caso, esta será una herramienta que va a mejorar la experiencia de asesoría que les brindo a las personas, pero sin duda no nos va a remplazar, porque la gente aún necesita mucha orientación”.

Aunque no estés familiarizado con la IA generativa, lo más probable es que ya la hayas utilizado.

Intuit empezó a integrar la inteligencia artificial en sus productos de software, que incluyen Mint y TurboTax, hace más de una década, declaró Ashok Srivastava, el vicepresidente ejecutivo y director de datos de la empresa. En la actualidad, comentó que la plataforma realiza 58,000 millones de predicciones de aprendizaje automático al día. QuickBooks, otro producto de Intuit, predice el flujo de caja de pequeñas empresas, y la compañía ha observado que, cuando les da a los usuarios consejos basados en inteligencia artificial, el 95 por ciento de los propietarios de pequeños negocios los acata.

Su estrategia sigue combinando interacciones humanas con otras basadas en la inteligencia artificial. Por ejemplo, los clientes pueden reunirse en persona con un experto y luego, la IA crea un resumen categorizado y etiquetado de la conversación para que puedan revisarlo después.

FALLAS EN EL SISTEMA

Hasta el momento, la tecnología es prometedora, pero no es un 100 por ciento precisa.

“Estos sistemas cuentan historias plausibles y te dan ideas plausibles, pero no necesariamente correctas”, dijo Srivastava. “Nosotros nos enfocamos en darle a la persona la experiencia correcta, arraigada en la realidad y en datos debidamente personalizados a sus necesidades, de modo que puedan tomar las mejores decisiones financieras de ahora en adelante”.