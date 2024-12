Saltillo: vecinos muestran preocupación por saturación vial ante proyecto Parque Norte

Los habitantes estiman que el bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad, no está preparado para recibir un nuevo centro comercial ante la falta de vías alternas

Vecinos del fraccionamiento Hábita II de Saltillo, de la desarrolladora Davisa, mostraron su preocupación ante la posible saturación vial provocada por la construcción del proyecto Parque Norte.

Según los habitantes del sector, el centro comercial —similar a Parque Centro— se planea sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde actualmente se ubican canchas de béisbol, sin que existan vialidades alternas adecuadas.

“Nuestra principal preocupación es que Colosio se va a saturar. O sea, vas a hacer un Parque Norte y, ¿qué vialidades estás alternando? Está el rumor de que se va a abrir Hábita II, y queremos evitar eso. Se nos vendió como un fraccionamiento cerrado totalmente”, señaló una de las vecinas del sector.

Además, mencionaron que la calle Los Álamos es muy angosta, y que la vialidad que rodea su fraccionamiento no está pavimentada ni es lo suficientemente ancha para soportar el flujo vehicular que se generaría con el centro comercial.

Los vecinos indicaron a los medios de comunicación que han tenido acercamientos con representantes de Davisa; sin embargo, no han querido entregarles el render ni detalles del proyecto para conocerlo a fondo.

Asimismo, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que, hasta la fecha, no ha recibido solicitudes de permisos para la realización del proyecto.

El grupo de vecinos mostró a VANGUARDIA una serie de memorándums firmados por los colonos y entregados a la empresa, que registran el acercamiento que se ha tenido sin que, a consideración de los vecinos, se llegue a soluciones concretas.

‘NO ES LO QUE SE NOS VENDIÓ’

Además de las preocupaciones por la saturación vial, los vecinos también mostraron su descontento por otros aspectos que, según ellos, Davisa ha incumplido respecto al fraccionamiento.

Indicaron que la empresa desarrolladora no ha querido brindar detalles sobre los gastos que realiza con las cuotas que aportan los vecinos, las cuales ascienden a mil 300 pesos mensuales.

También se quejaron de un vecino que colocó un baño temporal para sus trabajadores de construcción mientras se edifica su propiedad, lo cual ha sido señalado como un posible foco de infección.

“Estamos muy a disgusto porque, desde que el arquitecto Berlanga falleció, Davisa soltó el fraccionamiento. Estamos hablando de alrededor de dos años. No tenemos la atención de Davisa en cuestión de áreas verdes. Tenemos un constructor nuevo que se conectó directo al drenaje, lo cual en el reglamento interno no está permitido; tienen que rentar un sanitario portátil, y Davisa no ha sido capaz de venir a quitarlo”, señaló una de las vecinas.

Asimismo, indicaron que, hace dos años, la empresa respondía que no invertía en el fraccionamiento porque existían vecinos morosos. Sin embargo, los habitantes de Hábita II mencionaron que las instalaciones siguen igual, a pesar de que todos los vecinos pagan sus cuotas.

“Los dueños de los terrenos pagan la mitad de la cuota y no tenemos una limpieza adecuada ni siquiera una vez al mes; Davisa los deja con hierba. El punto es que hay que estarles comentando. El cerco eléctrico nos tiene totalmente desconectados; lo reportamos hace una semana, vino el técnico y no terminó de arreglarlo”, dijo otro vecino de Hábita II.

Además, señalaron que, como vecinos, pagaron la mitad del sistema de entrada por códigos QR y una cerca metálica para impedir el paso de peatones, factores que, según ellos, debió atender la empresa desarrolladora.

Otro vecino también mostró su descontento por la ubicación de la caseta de ventas en las afueras del fraccionamiento, ya que asegura que esta puede ser utilizada para acceder al patio de su casa.

Al cierre de esta nota, VANGUARDIA se mantiene a la espera de una respuesta por parte de Davisa.