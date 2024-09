Tribunal de Hong Kong condena a dos periodistas en histórico caso de sedición

HONG KONG- Chung Pui-kuen, ex director editorial de Stand News, y el ex director editorial interino Patrick Lam fueron arrestados en diciembre de 2021. Se habían declarado inocentes del cargo de conspiración para publicar y reproducir publicaciones sediciosas. Su juicio fue el primero del territorio contra los medios desde que la antigua colonia británica regresó al control de China en 1997.

Stand News fue uno de los últimos medios de la ciudad que criticaba abiertamente al gobierno en medio de la represión contra la disidencia tras las protestas multitudinarias prodemocracia de 2019.

Chung y Lam fueron acusados con base en una ley de sedición de la época colonial que se utilizaba cada vez más para silenciar a los disidentes. Se enfrentan a hasta dos años de prisión y una multa de 5,000 dólares de Hong Kong (unos 640 dólares) por ser su primer delito.

Best Pencil (Hong Kong) Ltd., el “holding” del medio, fue condenado por el mismo cargo. No tuvo representantes durante el juicio, que comenzó en octubre de 2022.