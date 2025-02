Trudeau detalla la respuesta de Canadá a los aranceles de Trump

Por Matina Stevis-Gridneff

Incluso cuando el primer ministro de Canadá anunció más de 100.000 millones de dólares en aranceles de represalia, dejó claro que los imponía de manera renuente.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dispuso a última hora del sábado aranceles de represalia contra Estados Unidos por un valor de más de 100.000 millones de dólares, en una enérgica respuesta a la decisión del presidente Trump de imponer gravámenes a una serie de productos canadienses. Pero dejó claro que Canadá lo hacía renuentemente.

“No queremos estar aquí”, dijo Trudeau en un sombrío discurso televisado desde Ottawa que evocó los profundos lazos que unen a los dos vecinos y estrechos socios comerciales. “No pedimos esto”.

Trudeau habló horas después de que el presidente Trump impusiera a Canadá y México aranceles del 25 por ciento sobre todos los productos, con una excepción parcial para las exportaciones canadienses de energía y petróleo. Trudeau dijo que Canadá impondría rápidamente sus propios aranceles de represalia “de gran alcance” del 25 por ciento sobre productos estadounidenses por valor de 155.000 millones de dólares canadienses (106.000 millones de dólares estadounidenses).

Los aranceles iniciales, por valor de 30.000 millones de dólares canadienses, comenzarán el martes, cuando entren en vigor los aranceles estadounidenses, dijo Trudeau. A continuación, se impondrán aranceles sobre bienes por valor de 125.000 millones de dólares canadienses en las próximas tres semanas, un retraso que, dijo, permitirá a las empresas canadienses prepararse.

Antes del discurso de Trudeau en el horario de mayor audiencia, Canadá había indicado que añadiría impuestos al jugo de naranja de Florida, el whisky de Tennessee y la mantequilla de maní de Kentucky, productos procedentes de estados con senadores republicanos. Trudeau dijo el sábado por la noche que la lista de aranceles de Canadá incluiría también productos como la cerveza, el vino, las verduras, los perfumes, la ropa, el calzado, los electrodomésticos, los muebles y el equipo deportivo, además de materiales como la madera y los plásticos.

Añadió que se estaban estudiando más medidas, como frenar o imponer aranceles a las exportaciones de energía de las que depende Estados Unidos.

Trudeau se dirigió directamente a los estadounidenses, diciéndoles que los aranceles de Estados Unidos sobre los productos canadienses también los perjudicarían a ellos.

“Esta es una decisión que, sí, perjudicará a los canadienses, pero más allá de eso, tendrá consecuencias reales para ustedes, el pueblo estadounidense”, dijo. “Como he dicho en repetidas ocasiones, los aranceles contra Canadá pondrán en peligro sus puestos de trabajo, pues podrían cerrar plantas de ensamblaje de automóviles estadounidenses y otras instalaciones de fabricación”.

Trudeau lamentó que las dos naciones, así como México —todos firmantes de un acuerdo de libre comercio—, se encuentren ahora en una guerra comercial que pondrá de cabeza el flujo de mercancías en toda Norteamérica.

Trudeau es un líder al final de su periodo en un momento crucial. Ha dicho que renunciará como primer ministro y líder del Partido Liberal cuando su partido elija un nuevo dirigente, y automáticamente primer ministro, en marzo. Pero los expertos creen que los aranceles que entrarán en vigor el martes harán que el país entre en recesión, poniendo en peligro cientos de miles de puestos de trabajo.

Parte del discurso de Trudeau abordó la afirmación de Trump de que Canadá es responsable de una importante afluencia de fentanilo y de inmigrantes irregulares a Estados Unidos. En respuesta, Trudeau presentó datos recientes que mostraban que solo alrededor del 1 por ciento del fentanilo presente en Estados Unidos procede de Canadá. También dijo que aproximadamente el mismo porcentaje de cruces irregulares hacia Estados Unidos se producen en la frontera norte.

Pero también se centró en los lazos históricamente estrechos entre Canadá y EE. UU., incluida la cooperación militar en dos guerras mundiales, así como en la guerra de Corea y en la guerra de Afganistán. “Desde las playas de Normandía hasta las montañas de la península de Corea, desde los campos de Flandes hasta las calles de Kandahar, hemos luchado y muerto junto a ustedes en sus horas más oscuras”, dijo.

“Claro, ahora estamos atravesando un momento difícil, y sí, puede que las emociones se disparen aquí y allá, sobre todo en torno a los partidos de hockey”, añadió Trudeau con una leve sonrisa en otro momento del discurso. Se refería a un partido de la Liga Nacional de Hockey entre Ottawa Senators y Minnesota Wild, celebrado el sábado, en el que algunos aficionados canadienses parecían abuchear mientras sonaba el himno nacional estadounidense.

“Pero sé que vamos a superarlo”, añadió, “porque tenemos la alianza más exitosa que el mundo jamás haya visto”.

