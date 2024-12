Trudeau, primer ministro de Canadá, reorganizará gabinete ante llamados a renuncia

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reorganizará su gabinete el viernes, dijeron dos altos funcionarios familiarizados con el asunto el jueves.

Los funcionarios confirmaron la reorganización y hablaron bajo condición de anonimato ya que no estaban autorizados para hablar públicamente sobre el asunto.

Trudeau enfrenta un creciente descontento sobre su liderazgo, y la abrupta salida de su ministro de Finanzas el lunes podría ser algo de lo que no pueda recuperarse.

Un número creciente de legisladores liberales están pidiendo la renuncia de Trudeau, pero el nuevo ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, dijo el jueves que Trudeau tiene el “apoyo total de su gabinete”.

TE PUEDE INTERESAR: Justin Trudeau enfrenta crisis política, ya que tiene cada vez más pedidos de renuncia

LeBlanc dijo que respeta las opiniones de los legisladores liberales que quieren que Trudeau renuncie.

“Es una opinión que están expresando. El primer ministro escuchó atentamente cuando esa opinión le fue expresada”, dijo LeBlanc. “Escuchó, en algunos casos respondió a cosas específicas que se plantearon, y dijo que reflexionaría cuidadosamente”.

LeBlanc dijo que el gobierno permanecerá enfocado en el trabajo y en abordar la amenaza del presidente electo Donald Trump de imponer un arancel del 25% a todos los productos canadienses cuando asuma el cargo el próximo mes.

“No deberíamos mirar hacia adentro. No deberíamos preocuparnos por nosotros mismos”, dijo LeBlanc.

LeBlanc dijo que se reunirá con Tom Homan, el próximo “zar de la frontera” de Trump, después de Navidad para discutir el plan de Canadá para asegurar la frontera como parte de un intento por evitar los aranceles.

TE PUEDE INTERESAR: Trudeau lanza ‘dardo’ a Trump, Elon Musk lo llama ‘estúpido insoportable’

Trudeau ha liderado el país durante casi una década, pero se ha vuelto ampliamente impopular en los últimos años por una amplia gama de problemas, incluido el alto costo de vida y la creciente inflación.

No hay un mecanismo para que el partido de Trudeau lo obligue a renunciar a corto plazo. Podría renunciar, o su partido Liberal podría ser expulsado del poder por un voto de “no confianza” en el Parlamento que desencadenaría una elección que probablemente favorecería al opositor Partido Conservador.

A medida que un número creciente de legisladores liberales pedían la renuncia de Trudeau esta semana, el ministro de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, dijo: “Todos necesitamos darle un poco de tiempo para reflexionar”.

Las preocupaciones sobre el liderazgo de Trudeau se agravaron el lunes cuando Chrystia Freeland, la ministra de Finanzas y viceprimera ministra, renunció al gabinete. Freeland había criticado fuertemente el manejo de la economía por parte de Trudeau frente a los aranceles amenazados por Trump. Poco antes de que Freeland anunciara su decisión, el ministro de vivienda también renunció.

Dado que los liberales de Trudeau no tienen una mayoría absoluta en el Parlamento, durante años han dependido del apoyo del partido izquierdista Nuevo Partido Democrático para aprobar legislación y mantenerse en el poder. Pero ese apoyo ha desaparecido casi por completo: el líder del NDP ha pedido la renuncia de Trudeau, y eso podría abrir el camino para que el Parlamento realice una votación de falta de confianza.

TE PUEDE INTERESAR: Amenaza de aranceles a Canadá y México ‘es seria’, advierte Trudeau sobre amagos de Trump

Sin embargo, el líder del NDP, Jagmeet Singh, no se comprometió a derribar el gobierno en la primera oportunidad en parte porque Trump podría imponer aranceles paralizantes y el Parlamento podría necesitar responder con aranceles en represalia.

El Parlamento ahora está cerrado por las vacaciones hasta finales del próximo mes, pero podría haber una votación de falta de confianza después de eso.

LeBlanc también dijo que Mark Carney no se unirá al gabinete. Trudeau ha estado tratando de reclutar a Carney, el exjefe del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá, para unirse a su gobierno. Carney ha estado interesado durante mucho tiempo en entrar en la política y convertirse en el líder del Partido Liberal.

“El señor Carney no está a punto de convertirse en el ministro de Finanzas de Canadá a corto plazo”, dijo LeBlanc. “El primer ministro me pidió que comenzara ese trabajo y que me preparara para un presupuesto en la primavera”.

(Con información de AP)