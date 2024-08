Trump afirma falsamente que las multitudes en los mítines de Harris son ficticias

Un portavoz de la campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

La gran asistencia a los eventos de Harris, entre ellos uno en Detroit fuera de un hangar de aviones, fue atestiguada por miles de personas y medios de comunicación, incluido The New York Times , y el número de personas reclamado por su campaña está en línea con lo que era visible sobre el terreno. Trump escribió falsamente en su sitio de redes sociales, Truth Social, que “no había nadie en el plano, y ella lo creó con IA” .

“ Ella es una TRAMPOSA. Ella no tenía a NADIE esperando, ¡y la ‘multitud’ parecía de 10,000 personas! ”, escribió Trump. “ Lo mismo está pasando con sus falsas ‘multitudes’ en sus discursos. Esta es la forma en que los demócratas ganan las elecciones, ENGAÑANDO. Y son aun peores en las Urnas. Debería ser descalificada porque la creación de una imagen falsa es INTERFERENCIA ELECTORAL ”.

“ No es como que alguien se preocupe por el tamaño de las multitudes o algo así ”, dijo el gobernador Tim Walz de Minnesota, compañero de fórmula de Harris , a la concurrencia, recibiendo una fuerte ovación.

El personal de campaña de Harris acudió a la red social de Trump para burlarse de sus descabelladas acusaciones , respondiendo a uno de sus posts compartiendo un video del Air Force Two llegando a Detroit ante una enorme concurrencia mientras ella salía del avión con Walz.

Trump no celebró ningún acto en alguno de los estados en disputa la semana pasada. En lugar de ello, realizó un mitin en Montana, donde hay una contienda crucial por el Senado, y llevó a cabo una conferencia de prensa en su propiedad Mar-a-Lago en Florida.

Trump mostró su frustración con las multitudes de Harris en ese evento, también, e incluso se jactó de la concurrencia en su mitin en Washington D. C., el 6 de enero de 2021, que precedió a los disturbios en el Capitolio, asegurando que era más grande que la atraída por Martin Luther King Jr. para su famoso discurso “Tengo un sueño”.

“Nadie ha hablado ante multitudes más grandes que yo”, afirmó Trump.

Shane Goldmacher es un corresponsal de política nacional y cubre la campaña de 2024 y los principales sucesos, tendencias y fuerzas que moldean la política estadounidense. c. 2024 The New York Times Company.

Por Shane Goldmacher, The New York Times.