Trump es reiteradamente incoherente en relación con el tema del aborto y los derechos reproductivos

Trump no especificó si se refería a que tomaría algún tipo de medida si gana en noviembre, y no dijo de qué estados o leyes estaba hablando. No dio más detalles sobre lo que quería decir con “rehacer”.

Trump ha oscilado entre jactarse de haber nominado a los jueces que contribuyeron a anular la protección federal del aborto y tratar parecer más neutral. Ha sido un intento de pisar con cautela en medio de la división que existe entre su base de simpatizantes antiabortistas y la mayoría de los estadounidenses que apoyan el derecho al aborto.

Alrededor de 6 de cada 10 estadounidenses creen que su estado debería permitir en general que una persona pueda abortar legalmente si no quiere quedarse embarazada por cualquier motivo, según una encuesta realizada en julio por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Votantes de siete estados, incluidos algunos conservadores, han protegido el derecho al aborto o han echado por tierra los intentos de restringirlo en votaciones estatales en los dos últimos años.

Trump también ha estado repitiendo la versión de que le devolvió la cuestión del derecho al aborto a los estados, a pesar de que los votantes no tienen voz directa sobre ése o cualquier otro asunto en aproximadamente la mitad de los estados. Esto es particularmente cierto para los que viven en el sur de Estados Unidos, donde legislaturas controladas por los republicanos, cuyos miembros muchas veces han llegado allí favorecidos por modificaciones en distritos electorales para dar al Partido Republicano un poder desproporcionado, han promulgado algunas de las prohibiciones más estrictas del aborto desde que se revocó el fallo del caso Roe vs. Wade.

Actualmente, 13 estados han prohibido el aborto en todas las fases del embarazo, mientras que otros cuatro lo prohíben después de las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Mientras tanto, grupos antiaborto y sus aliados republicanos en gobiernos estatales están utilizando una serie de estrategias para contrarrestar iniciativas electorales propuestas en al menos ocho estados este año.

A continuación presentamos un desglose de las posturas cambiantes de Trump sobre los derechos reproductivos:

CAMBIOS DE OPINIÓN SOBRE FLORIDA

Trump dijo que algunas leyes sobre el aborto son “demasiado duras” y que serían “rehechas”.

Pero en agosto, el aspirante republicano indicó que votaría en contra de una medida electoral de Florida que intenta derogar la prohibición de abortar tras seis semanas de embarazo, aprobada por la Asamblea Legislativa controlada por los republicanos y promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

Eso ocurrió un día después de que pareciera indicar que votaría a favor de la medida. Previamente, Trump dijo que la prohibición de Florida de abortar tras seis semanas era un “error terrible” y demasiado extrema. En una entrevista con la revista Time en abril, el expresidente repitió que “pensaba que seis semanas es demasiado riguroso”.

TRUMP SOBRE EL VETO A UNA PROHIBICIÓN NACIONAL

El último cambio de postura de Trump involucró su opinión sobre una prohibición del aborto a nivel nacional.

Durante el debate del 1 de octubre entre aspirantes a la vicepresidencia, Trump publicó en su red social Truth Social que vetaría una prohibición nacional del aborto: “Todo el mundo sabe que no apoyaría una prohibición federal del aborto, bajo ninguna circunstancia, y que, de hecho, la vetaría”.

Esto ocurrió apenas unas semanas después de que Trump se negara repetidamente a decir durante el debate presidencial con la demócrata Kamala Harris si vetaría una prohibición a nivel nacional del aborto si fuera elegido.

El compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio JD Vance, dijo en una entrevista con NBC News antes del debate presidencial que Trump vetaría una prohibición. En respuesta a los moderadores del debate que le preguntaron por la declaración de Vance, Trump señaló: “No lo hablé con JD, para ser honesto. Y no me importa si él tiene determinada opinión, pero no creo que estuviera hablando por mí”.

De ser partidario del aborto a respaldar la prohibición tras 15 semanas de embarazo