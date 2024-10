¿Cómo el derecho al aborto podría ser la llave para que Harris llegue a la Casa Blanca?

WASHIGTON- En las próximas elecciones presidenciales que se llevarán acabo en noviembre próximo, de manera paralela en 10 estados se realizarán referendos en relación con el aborto

El tema del derecho al aborto es un tema esencial, debido en parte, a que abre la la posibilidad a que se levanten las prohibiciones que afectan a millones de mujeres estadounidenses; al mismo tiempo los demócratas confían que poder movilizar a los votantes a su favor.

En opinión de Samara Klar, quien es catedrática de Ciencias Políticas en la Universidad de Arizona concedida a la Agencia de Noticias AFP, “La movilización es lo que típicamente determina el resultado de la elección”, y prosigue explicando que “en las elecciones de 2022 de medio mandato, constatamos una fuerte participación y resultados mejores de los esperados para los candidatos demócratas en los estados donde el derecho al aborto estaba amenazado”.

KAMALA HARRIS Y EL ABORTO

Kamala Harris convirtió la interrupción voluntaria del embarazo en uno sus temas centrales en su campaña, haciendo lo posible por ubicar a su rival, el candidato republicano, Donald Trump, como el responsable de las historias calamitosas que aparecen habitialmente en la prensa.

En un acto de campaña en Georgia a finales del mes de septiembre, la candidata republicana dijo en relación con el derecho al aborto que “Es una crisis sanitaria y Donald Trump es el arquitecto de esta crisis”, después del fallecimiento de una mujer como consecuencia de las complicaciones durante un aborto por a la tardanza en recibir un tratamiento en este estado tan restrictivo.

Durante su administración, el expresidente republicano nombró nuevos jueces en la Corte Suprema antes de que ésta diera su veredicto, en 2022, con el que se eliminó la protección federal al derecho al aborto y dejando a a los estados a su discreción legislar sobre este tema.

Desde entonces, el Partido Demócrata es el que «más apoya el derecho al aborto», aseveró a AFP Benjamin Case, quien es investigador en la Universidad del Estado de Arizona.

Actualmente, las encuestas muestran que el derecho al aborto cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses.

En este sentido, Case considera que Harris sabe que “mientras más gente tiene este tema en la cabeza (...) más la ayudará” en las próximas elección presidenciales.

En Estados Unidos, las mujeres suelen votar más que los hombres, y ahora son mayoritariamente favorables a emitir su voto hacia Harris.

En un artículo titulado “Harris puts abortion back in the spotlight”, publicado por el diario estadounidense Politico escrito por Chelsea Cirruzzo y Ben Leonard el 24 de julio del año en curso, precisan que “los demócratas han hecho del derecho al aborto una piedra angular de la campaña de 2024, pero el desastroso debate de Biden y un mes de preguntas sobre si su campaña podría continuar dejaron de lado el tema que los demócratas han utilizado para impulsar sus perspectivas electorales desde que se revocó Roe v. Wade hace dos años”.

Cirruzzo y Leonard hacen referencia que Harris le expresó a su personal de campaña en Wilmington, Delaware, que ella “impediría que los republicanos promulguen una prohibición nacional porque el gobierno no debería decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo”. Y al finalizar un mitin en un de Milwaukee, la candidata demócrata se comprometió firmar una legislación que “restauraría las libertades reproductivas”.

En un análisis titulado “Harris is banking on one key issue “, escrito por Zachary B. Wolf, publicado en CNN el autor precisa que cuando Harris “se refirió a las personas que están detrás de las prohibiciones del aborto como “estos hipócritas”, argumentó en un evento de campaña organizado a toda prisa en Atlanta que algunas comunidades estadounidenses que ahora enfrentan prohibiciones del aborto han sido desatendidas durante años en el tema de la atención materna. “¿Dónde has estado?”, preguntó”.

Con información de la Agencia AFP, Politico y CNN.