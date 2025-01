Trump indulta al creador de Silk Road, sitio de internet de venta de drogas

En sus casi tres años de existencia, Silk Road, que operaba en un rincón turbio de internet conocido como la dark web o web oscura, se convirtió en una plataforma internacional de drogas, facilitando más de 1,5 millones de transacciones, incluidas ventas de heroína, cocaína y otras sustancias ilícitas. (El sitio generó más de 200 millones de dólares de ingresos, según las autoridades). En el juicio, los fiscales afirmaron que Ulbricht también había solicitado el asesinato de personas a las que consideraba amenazas, pero reconocieron que no había pruebas de que los asesinatos se hubieran producido.

“ Es difícil argumentar que Ross Ulbricht no fue el empresario más exitoso e influyente de la primera era del bitcoin ”, dijo Pete Rizzo, editor de la publicación Bitcoin Magazine. “ Esto es la industria uniéndose y diciendo: ‘Vamos a reclamar lo nuestro ’”.

Ulbricht ha estado cumpliendo su condena en una prisión federal de Tucson, Arizona. Los partidarios de la criptoindustria, al pedir su liberación , han señalado que fue condenado por un delito no violento y que nunca fue juzgado por la acusación más explosiva de los fiscales de que pagó para que mataran a personas. En una conferencia sobre el bitcoin celebrada en Miami en 2021, los partidarios de Ulbricht reprodujeron una grabación en la que hablaba desde la cárcel.

“ Aunque nosotros mismos no hubiéramos impuesto la misma sentencia en primera instancia ”, dijo el tribunal, “ en los hechos de este caso, una cadena perpetua estaba dentro del rango de decisiones permisibles a las que el tribunal de distrito podría haber llegado ”.

Tras las elecciones, un mensaje de Ulbricht publicado en X decía que sentía “una inmensa gratitud hacia quien votó por el presidente Trump en mi nombre”.

“Por fin puedo ver la luz de la libertad al final del túnel”, decía el mensaje.

Benjamin Weiser colaboró con la reportería.

David Yaffe-Bellany escribe sobre el sector de las criptomonedas desde San Francisco. Puedes escribirle a davidyb@nytimes.com.

Ryan Mac cubre temas de responsabilidad empresarial en la industria tecnológica mundial.c. 2025 The New York Times Company.

Por David Yaffe-Bellany y Ryan Mac, The New York Times.