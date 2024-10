¿Trump podría ganar el voto popular pero perder el Colegio Electoral?

NUEVA YORK- Kamala Harris y Donald Trump están empatados en 48 por ciento según la última encuesta nacional del ciclo electoral que fue realizada el viernes por The New York Times/ Siena College.

Si se incluyen los candidatos de partidos minoritarios, Trump tiene una ventaja de un punto porcentual.

No hace falta decir que esto muestra una contienda extremadamente reñida, y no es el único sondeo que lo hace. Durante la última semana, varias encuestas de gran calidad han mostrado un empate o incluso una ventaja de Trump. Una encuesta de The Wall Street Journal, por ejemplo, daba a Trump una ventaja de tres puntos, mientras que CNBC le daba una ventaja de dos puntos.

El promedio de encuestas de The New York Times situaba la ventaja de Harris en un punto a última hora del jueves.

Todo esto plantea una posibilidad que poca gente habría contemplado al principio del ciclo: una victoria de Trump en el voto popular nacional.

Los demócratas han ganado el voto popular nacional en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales por lo que, con frecuencia, eso pareciera suficiente como para que muchos crean que los demócratas lo tienen asegurado. Sin embargo, muchas de estas victorias en el voto popular han sido ajustadas. Una victoria republicana ha sido concebible en varias ocasiones, y aunque no ocurrió, ciertamente podría haber ocurrido en circunstancias ligeramente distintas.