Musk aliado crucial de Donald Trump ha estado en contacto con Putin, cómo afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos

WASHINGTON- Una persona al tanto de la situación, que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre este asunto delicado, le confirmó a The Associated Press que Musk y Putin han estado en contacto telefónicamente. La persona no proporcionó detalles sobre la frecuencia de las llamadas, cuándo ocurrieron ni su contenido.

Musk, el hombre más rico del mundo que también es dueño del fabricante automotriz Tesla y la red social X, es ahora una voz destacada en la derecha estadounidense. Ha donado millones de dólares a la campaña presidencial de Trump y convirtió la plataforma que solía llamarse Twitter en un sitio popular entre los simpatizantes del exmandatario, al igual que entre seguidores de teorías de conspiración, extremistas y propagandistas rusos.

El hecho de que Musk tenga contacto con Putin genera interrogantes de seguridad nacional, dado el trabajo que sus compañías realizan para el gobierno de Estados Unidos, y acentúa las preocupaciones sobre la influencia rusa en la política estadounidense.

Esto es lo que se sabe al respecto:

DE QUÉ HABLARON

Musk y Putin han hablado repetidas veces sobre asuntos personales, de negocios y geopolítica, reportó The Wall Street Journal el jueves, citando a diversos funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos, Europa y Rusia.

Durante una de las conversaciones, Putin le pidió a Musk que no activara su sistema de satélites Starlink sobre Taiwán como un favor para el presidente chino Xi Jinping, cuyos vínculos con Putin se han vuelto más cercanos, reportó el periódico. Putin y Xi se han reunido más de 40 veces desde 2013.

Rusia ha negado que las conversaciones hayan ocurrido. En 2022, Musk dijo que sólo había hablado con Putin en una ocasión, una llamada telefónica efectuada 18 meses antes sobre temas del espacio.

La embajada china en Washington indicó el viernes que “no estaba al tanto de los detalles específicos” de cualquier solicitud efectuada por Putin en nombre de China.

Los mensajes que se le enviaron a X y a Tesla para solicitar comentarios de Musk no habían sido respondidos hasta el momento.