Trump suaviza su tono sobre reducir la inflación ante los precios aún altos

Por Alan Rappeport y Colby Smith

Como candidato, el presidente de Estados Unidos prometió reducir los costos el “primer día”. Su gobierno reconoce ahora que eso llevará más tiempo.

El presidente Trump prometió a los electores que, si era elegido, promulgaría políticas que harían bajar los precios el “primer día” en el cargo.

Pero a las tres semanas de su mandato, Trump y los funcionarios de la Casa Blanca se han vuelto más comedidos a la hora de hablar de sus esfuerzos para controlar la inflación. Han empezado a restar importancia a la probabilidad de que los costos de consumo, como los de los comestibles, disminuyan pronto, lo que refleja el limitado poder que tienen los presidentes para controlar los precios. Estos vienen determinados en gran medida por las fuerzas económicas mundiales.

El cambio de tono podría permitir a Trump reajustar las expectativas sobre la rapidez con la que bajarán los precios mientras aplica políticas como aranceles y recortes fiscales, que según los economistas podrían exacerbar la inflación.

Trump y sus asesores creen que la expansión de la producción energética estadounidense y el desmantelamiento de las normativas reducirán los costos. También sostienen que algunas de las propuestas fiscales de Trump, como la eliminación de los impuestos sobre las horas extraordinarias, frenarían la inflación al dar a los trabajadores más incentivos para trabajar más horas, ampliando así la población activa.

Pero en una entrevista esta semana, Trump se mostró reticente cuando se le preguntó cuándo empezarían a sentir algún alivio las familias que luchan contra los precios altos. Sugirió que sus políticas harían de Estados Unidos un país rico, lo que reduciría la carga de los consumidores al aumentar, en teoría, sus ingresos.

“Creo que vamos a convertirnos en un país rico... Mira, ahora mismo no somos tan ricos”, dijo Trump en Fox News. “Debemos 36 billones de dólares. Eso es porque permitimos que todas esas naciones se aprovecharan de nosotros”.

En una rueda de prensa celebrada la semana pasada, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que Trump estaba haciendo todo lo posible para aliviar la crisis del costo de la vida del país. Pero cuando se le preguntó en qué momento los estadounidenses empezarían a experimentar un alivio de los elevados precios de consumo, dijo: “No tengo un plazo”.

El vicepresidente JD Vance también ha moderado las expectativas de que los precios de consumo vayan a bajar pronto.

“Roma no se construyó en un día”, declaró Vance a CBS News el mes pasado, explicando que “va a llevar un poco de tiempo” que bajen los precios de los comestibles.

El ritmo al que suben los precios de los alimentos es considerablemente más lento que hace unos años. En un momento de 2022, cuando el reciente repunte de la inflación estaba en su peor punto, esos costos registraron un aumento anual de casi el 14 por ciento. En diciembre, esa categoría solo había subido un 1,8 por ciento respecto a los 12 meses anteriores, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Pero el enfriamiento de esas ganancias de precios no significa precios más bajos. La mayoría de las cosas siguen siendo más caras que hace un año, y algunas son mucho más caras. Los consumidores se han llevado un buen susto al comprar huevos, café u otros alimentos básicos.

En enero, una decena de huevos costaba una media de 4,95 dólares, frente a los menos de 3 dólares de hace unos meses. El precio de los huevos ha subido casi un 53 por ciento en el último año. Y es probable que esto empeore en medio de un brote de gripe aviar, que ha provocado una escasez de huevos, ya que los granjeros sacrifican sus bandadas para evitar la propagación de la enfermedad.

Cadenas de restaurantes populares como Waffle House han añadido recargos por huevos a sus menús, mientras que las tiendas de comestibles de todo el país han empezado a limitar cuántos huevos pueden comprar los clientes.

Las cifras de inflación publicadas el miércoles mostraron que los precios al consumo subieron inesperadamente, a un ritmo anual del 3,0 por ciento en enero. La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subió un 3,3 por ciento anual. Los precios también subieron un 0,5 por ciento mensual.

Trump culpó al expresidente Joseph Biden Jr. del repunte de los precios.

”¡LA INFLACIÓN DE BIDEN AL ALZA!”, escribió en Truth Social.

Uno de los principales factores que impulsaron el aumento fue el costo de los alimentos en el hogar, principalmente los huevos. Los datos mostraron que el precio de los huevos subió un 15,2 por ciento en enero, el mayor incremento mensual desde 2015. Los precios de los huevos representaron cerca de dos tercios del aumento mensual total de los alimentos en el hogar en enero.

Antes de la reciente subida de los precios de los alimentos, los economistas ya estaban en vilo por nuevos repuntes de los precios derivados de los aranceles de Trump. El presidente ha impuesto un arancel adicional del 10 por ciento a China, así como aranceles del 25 por ciento sobre el acero y el aluminio extranjeros. Aunque ha suspendido temporalmente los aranceles generales sobre Canadá y México, estos podrían entrar en vigor en última instancia.

Durante la campaña electoral, Trump también propuso un impuesto universal sobre todas las mercancías que entran en Estados Unidos, que, de promulgarse, supondría una fuerte escalada respecto a lo que persiguió durante su primer mandato. El presidente se dispone ahora a imponer aranceles “recíprocos” que igualen los aranceles que otros países aplican a las exportaciones estadounidenses.

A los economistas les preocupa una situación en la que un aumento puntual de los precios —en un momento en que la inflación sigue siendo superior al objetivo del 2 por ciento de la Reserva Federal— engendre sucesivos aumentos que, con el tiempo, generen más inflación. Que se produzca ese resultado dependerá principalmente de cómo estructure Trump sus políticas, del alcance de las medidas de represalia de otros países y de si los consumidores responden reduciendo el gasto en general.

Cuando Trump se embarcó en su primera guerra comercial en 2018, la Reserva Federal determinó que podía pasar por alto, o ignorar, lo que esperaba que fuera un aumento temporal de los precios de determinados bienes y servicios. En aquel momento, la inflación estaba muy por debajo de su objetivo del 2 por ciento y la preocupación por el crecimiento era primordial, lo que llevó a los funcionarios a bajar finalmente las tasas de interés en 2019. En la actualidad, con un entorno inflacionista tan marcadamente diferente, la Reserva Federal podría no tener ese mismo margen de maniobra.

En una publicación en las redes sociales el miércoles por la mañana, Trump dijo: “¡¡¡Hay que bajar las Tasas de Interés, algo que iría de la mano de los próximos Aranceles!!!”.

Sin embargo, la Reserva Federal ha dado pocos indicios de que vaya a hacerlo, ya que apenas hay indicios de una recesión inminente y las presiones sobre los precios aún persisten. En un discurso ante los legisladores el martes, Jerome H. Powell, el presidente de la Reserva Federal, afirmó que esta no tenía “prisa” por bajar las tasas de interés.

Muchos economistas creían que las promesas de Trump de bajar los precios al consumo no eran realistas y que la deflación, cuando los precios caen de forma generalizada, no sería señal de una economía sana.

Las medidas que le siguen la pista a cómo piensan los consumidores y las empresas sobre la inflación futura ofrecen una imagen contradictoria sobre lo preocupados que están los estadounidenses en este momento.

Un indicador preliminar, pero a menudo volátil, publicado el viernes por la Universidad de Míchigan, mostró que las expectativas de inflación para los próximos 12 meses habían subido un punto porcentual en febrero, hasta el 4,3 por ciento. La encuesta, que abarcó desde el día siguiente a la toma de posesión de Trump hasta el 3 de febrero, también mostró una caída “generalizada” del sentimiento de los consumidores, con descensos tanto entre los republicanos como entre los demócratas y los independientes.

Una encuesta separada del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, publicada el lunes, no indicó ningún cambio perceptible en la forma en que los consumidores pensaban sobre los riesgos de inflación a corto plazo a partir de enero. Sin embargo, mostró que en un horizonte temporal de cinco años, las expectativas aumentaron ligeramente hasta el 3 por ciento. Los legisladores se centran en esas medidas a más largo plazo, que suelen reflejar con mayor precisión la evolución futura de la inflación.

Una encuesta de CBS News publicada esta semana mostró que el 66 por ciento de los estadounidenses cree que Trump no está haciendo lo suficiente para bajar los precios.

Aunque todavía es muy pronto en el mandato de Trump, los demócratas han estado destacando los signos de subida de precios como una indicación de que las políticas del gobierno de Trump no están funcionando.

“A lo que realmente nos enfrentamos aquí es a un gobierno que hizo campaña para bajar los precios y no lo está haciendo”, dijo el martes el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, en una audiencia del Comité Bancario del Senado con el presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, quien dijo que la inflación seguía siendo algo elevada.

