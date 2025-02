Un barco espía ruso se incendia frente a las costas de Siria

Una transmisión registrada, de acuerdo a funcionarios militares, provino de un barco espía ruso, el Kildin, mientras el buque, repleto de equipos de recopilación de inteligencia, se desviaba temporalmente fuera de control frente a la costa siria el 23 de enero, con llamas y humo negro saliendo de su chimenea.

El hombre insiste: “Nuestro barco está en dificultades, así que mantenga la distancia, ordena a otro barco por radio”.

“Buque de guerra en su rumbo”, afirma. “Estoy a la deriva. No estoy bajo el mando”.

Associated Press obtuvo audio de la transmisión, así como video y fotografías que muestran el incendio, que tres funcionarios militares dijeron que fueron recogidos por un barco de una nación de la OTAN que operaba cerca.

Los funcionarios, también de un país de la OTAN, hablaron con la AP bajo condición de anonimato para discutir el incendio y la transmisión de radio que las autoridades rusas no han reportado públicamente.

El audio ofrece una mirada inusual al interior de la flota de barcos espías de Rusia que las naciones de la OTAN están vigilando de cerca debido a las preocupaciones de que Moscú pueda sabotear cables y tuberías submarinos en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania.

Aunque el Kildin estaba en problemas, el barco secreto no respondió a una oferta de ayuda del buque de la OTAN, dijeron los funcionarios.

El mes pasado, el Reino Unido rastreó otro barco ruso que identificó como un barco espía en el Canal de la Mancha.

El Ministerio de Defensa dijo que el Yantar “fue sorprendido merodeando sobre una infraestructura submarina crítica” y que un submarino de la Marina Real emergió cerca del barco “para advertir que había estado monitoreando en secreto cada uno de sus movimientos”.

El fuego inutiliza temporalmente el barco

Kildin, de 55 años, recopila información sobre las actividades de la OTAN en el Mediterráneo y había estado operando cerca de ejercicios navales de Turquía, miembro de la alianza, antes del incendio, según los funcionarios que hablaron con AP.

Dijeron que el incendio ardió durante al menos cuatro horas y que la tripulación del Kildin retiró las cubiertas de los botes salvavidas, aunque nunca los pusieron en el mar.

El Kildin también izó dos bolas negras de sus mástiles, una señal marítima de que el barco ya no puede gobernar, dijeron los funcionarios.

Dijeron que la tripulación finalmente recuperó el control y que el Kildin todavía está estacionado y recopilando información frente al puerto sirio de Tartus, acompañado por una fragata y un buque de suministro. No está claro qué causó el incendio.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no tenía conocimiento de ningún incendio a bordo del Kildin y no dijo qué estaba haciendo el barco en ese momento.

Peskov descartó las sugerencias de que esto reflejaba una mala preparación de la armada rusa. “Evaluar el estado de la flota basándose en la avería de un buque en particular o en un mal funcionamiento en particular no es profesional”, afirmó.

El vicealmirante retirado Michel Olhagaray, ex director del centro de altos estudios militares de Francia, dijo que aunque el Kildin recuperó el timón, el incendio pone de relieve las dificultades logísticas que tiene Rusia para mantener fuerzas navales en el Mediterráneo, lejos de sus bases en el Ártico y el mar Báltico.

Moscú tampoco puede utilizar ya su Flota del Mar Negro para patrullar el Mediterráneo porque, durante la guerra de Ucrania, Turquía no permite que los buques de guerra pasen por el Bósforo, que une los mares Negro y Mediterráneo.

“El mantenimiento de esta flota rusa, particularmente en el Mediterráneo, es extraordinariamente complejo”, dijo Olhagaray.

El audio captura intercambios de radioEl audio recogido por el barco de la OTAN es un intercambio de radio de 75 segundos entre el Kildin y un buque de carga con bandera de Togo, Milla Moon, dijeron los funcionarios.

La AP también obtuvo una segunda grabación de conversaciones entre miembros de la tripulación a bordo del barco de la OTAN. En ella se les puede escuchar identificando el intercambio que acaban de monitorear como si se tratara de una conversación entre el Kildin y un barco togolés. Los funcionarios militares proporcionaron ambas grabaciones a la AP, que no pudo autentificarlas de forma independiente.

Los sitios web de seguimiento de barcos que utilizan los datos que emiten los buques sobre su identidad, posición, velocidad y rumbo muestran que el Milla Moon levantó anclas frente a Tartus y comenzó a navegar hacia el norte a lo largo de la costa de Siria el 23 de enero.

Ése fue el día del incendio de Kildin, también en aguas cercanas a Tartus, dijeron los funcionarios militares.

Dijeron que el Kildin al principio se identificó ante el Milla Moon como otra nave, el Sky, y luego pidió cambiar de canal para continuar la conversación.

Después del cambio, se escucha al hombre con acento inglés identificar su embarcación como un buque de guerra.

“Barco a motor Milla Moon, aquí un buque de guerra en su rumbo”, se puede escuchar la voz que dice en el clip. “Por favor, escúcheme”.

Le pide a Milla Moon que se mantenga alejada.

“Estoy a la deriva. No estoy bajo ninguna orden”, afirma.

Milla Moon responde que trazará un rumbo antes de despedirse con un “De nada. Buen reloj. Adiós”.