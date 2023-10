Un sobreviviente del festival de música Tribe of Nova en Israel narra cómo escapó de Hamás

Él y dos amigos ya habían logrado escapar de la masacre en el festival de música Tribe of Nova , donde cientos de militantes del grupo palestino Hamás se habían abierto paso entre la multitud, matando a cuando menos 260 personas y tomando como rehenes a un número desconocido .

Israel- “ Él no me vio ”, dijo Michael Silberberg . Así que Silberberg tomó una decisión .

“ No se pueden hacer las paces con esta gente ”, dijo. “ No quieren coexistir con nosotros. Quieren matarnos ”.

“ Mi opinión ha cambiado. Lo siento... no lo siento ”, dijo, sentado en su apartamento frente al mar en Tel Aviv, donde él y sus dos amigos se refugiaron después del ataque.

Pero ya no.

En los días posteriores al ataque, Israel ha azotado la Franja de Gaza con ataques aéreos mientras se prepara para una posible incursión terrestre. El gobierno israelí también ha cortado el suministro de alimentos, combustible y medicinas a los 2.3 millones de habitantes de Gaza, ante lo cual los grupos de ayuda han advertido sobre una catástrofe humanitaria inminente. Israel dice que el asedio se mantendrá hasta que los rehenes sean liberados.

El festival Tribe of Nova, llevado a cabo en los campos semiboscosos de las afueras del Kibutz Re’im, a solo unos kilómetros de Gaza, fue uno de los primeros blancos de Hamas.

En los videos puede verse a combatientes que arriban en camionetas y motocicletas, y luego corren hacia la multitud y les disparan a las personas mientras intentaban huir hacia los campos.

Las comunidades israelíes cercanas al festival también fueron atacadas, y hombres armados de Hamás secuestraron a personas —soldados, civiles, ancianos y niños pequeños— y mataron a decenas más.

La matanza conmocionó a Israel, que no había visto un derramamiento de sangre como este en décadas.

El jueves, un hombre que atendía el bar en el festival regresó al sitio del ataque. Dijo que no tenía otra opción.

“Siento que les debo, sabes, a todas las personas que estaban aquí y fueron asesinadas”, dijo Peleg Horev a un periodista de The Associated Press a quien se le permitió visitar el lugar. “Estoy vivo, me mantuve vivo. Tengo que contar su historia. La de todos y cada uno de ellos”.

Los cuerpos han sido retirados del sitio del festival, pero los restos del ataque pueden verse por todas partes.

Autos acribillados, muchos de ellos con las ventanillas desprendidas a balazos, están dispersos por la zona del festival y los caminos cercanos. La ropa se derrama de maletas rotas. La camisa de una mujer sigue en un árbol en el que fue colgada para secarla. Un par de anteojos se encuentran en el alféizar de una ventana. Las taquillas están tapizadas de disparos.