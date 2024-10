Una filtración muestra cómo Israel excluye a EU de las operaciones militares mientras crece la tensión

La filtración el fin de semana pasado de dos documentos del Pentágono que evalúan la preparación de Israel para atacar a Irán ha revelado lo poco que sabe la administración Harris-Biden sobre los planes futuros del aliado de Estados Unidos, dijeron expertos a The Post.

El FBI confirmó que está investigando la filtración de los documentos a Telegram la semana pasada desde la cuenta @Middle_East_Spectator, que tiene antecedentes de publicar contenido a favor de Irán. Los documentos tenían marcas de “alto secreto” y presentaban material fechado el 15 y 16 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Captan el momento de un ataque aéreo israelí a un edificio residencial de Beirut

Si bien cualquier filtración de inteligencia es preocupante, en este caso el problema no son tanto los secretos que quedaron expuestos sino la revelación de que la Casa Blanca está en gran medida en desacuerdo con el Estado judío, según Alex Plitsas, ex funcionario del Pentágono y miembro senior del Atlantic Council.

“Lo que se expuso en el comentario sobre [uno de los documentos] es que todavía no podemos evaluar las intenciones [israelíes], lo que básicamente significa que no sabemos qué es lo que [Israel] planea hacer, y estamos observando dónde están estos indicadores y advertencias que nos ayudarán a determinar su preparación y qué es lo que podrían estar planeando”, dijo Plitsas.

Las relaciones de Estados Unidos con Israel se han tensado después de que la Casa Blanca pidiera reiteradamente moderación en la respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu al ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás que mató a unas 1.200 personas en el sur de Israel.

La falta de comunicación significa que Estados Unidos carece de información crítica de Israel y, por lo tanto, está menos preparado para predecir y lidiar con las consecuencias de acciones futuras, según el director de políticas de la Asociación de Educación de Estados Unidos e Israel, EJ Kimball.

“Eso podría ser peligroso para Estados Unidos”, explicó Kimball, “porque, en caso de que Irán responda, es posible que no podamos anticipar qué tipo de respuesta adoptará Irán en función de lo que Israel esté planeando hacer”.

Mientras tanto, se espera que la propia filtración dañe aún más la confianza entre Washington y Jerusalén.

“Lo que deberíamos tener en cuenta ahora es la probabilidad de que Israel mantenga a Estados Unidos a cierta distancia en su respuesta”, dijo Kimball. “Sin esa información, esos ojos y oídos en el terreno, perjudicará nuestros intereses en la región, incluidas nuestras tropas”.

“Hay una falta de confianza significativa a nivel operativo entre Israel y Estados Unidos”, añadió. “Es una situación muy peligrosa la que está ocurriendo ahora y la próxima administración tendrá que trabajar para reconstruir esa confianza”.

Si bien los documentos brindaron cierta idea de las acciones actuales de Israel, como el reposicionamiento de los sistemas de armas, los observadores veteranos de Medio Oriente dijeron que el mayor daño sería para las operaciones futuras permitir que los adversarios sepan qué está observando el Pentágono en el período previo a un ataque.

“Si eres Irán y ves cómo Estados Unidos está evaluando la preparación de Israel para un ataque , puedes asumir razonablemente que es de la misma manera que Estados Unidos está usando la misma metodología para otros que pueden estar preparando ataques, incluso cuando Irán está preparando un ataque”, dijo Kimball. “Es peligroso para el lado estadounidense que podamos haber expuesto algunas de nuestras metodologías sensibles con el enemigo.

“Saber cómo lo hacemos nos pone en peligro y limita nuestras capacidades para evaluar adecuadamente lo que puede estar sucediendo en el mundo para anticiparnos [a un ataque]”, añadió.

“Si Vladimir Putin comió un plátano en el almuerzo, el hecho de que fuera un plátano no es exactamente información de alto secreto”, explicó Plitsas. “Pero si sabes que estamos vigilando lo que come, o que hay tres personas que sabían que comió un plátano en el almuerzo, eso se convierte en la parte sensible, tal vez no tanto la información en sí”.

Aunque hasta el martes la fuente de la filtración seguía sin estar clara, los motivos del filtrador claramente parecen ser ayudar a Irán.

“Esto socava nuestra relación con un aliado, proporciona una ventaja a nuestros adversarios y constituye una flagrante violación de la Ley de Seguridad Nacional y la difusión de información clasificada que expone fuentes y métodos”, dijo Plitsas.

“Esto fue simplemente atroz y realmente irresponsable, en un momento muy peligroso, en el que estamos muy cerca de una guerra en un lugar en el que no queremos que haya una guerra”.