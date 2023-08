Una llamada telefónica, 13 cargos y 18 implicados; esto es lo que debes saber sobre de la imputación de Trump en Georgia

La principal, el que concierne a la violación de la ley estatal de asociación delictiva (RICO, por sus siglas en inglés) , empleada en contra de integrantes de la mafia y que es usada con el objetivo de garantizar que los líderes de una asociación criminal, y no solo sus subordinados, rinden cuentas ante la justicia .

Por su parte, la Fiscalía también afirma que el expresidente maquinó usar de forma deliberada esos documentos falsos.

TE PUEDE INTERESAR: Regresa Donald Trump a X (Twitter), a tres años de inactividad; publica fotografía de su fichaje

2. 18 INCULPADOS DE INTERFERIR EN LOS COMICIOS DE 2020

Para la Fiscalía, Trump es considerado como el líder de esa confabulación por revertir los resultados de las elecciones 2020, sin embargo, no actuó solo. Entre los otros incriminados, están dos de sus ex abogados, John Eastman, así como el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, además de Mark Meadows, su ex jefe de gabinete en la Casa Blanca.