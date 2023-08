Trump admite que estar encarcelado fue una ‘experiencia terrible’

El expresidente Donald Trump admitió que ser ingresado en la famosa cárcel del condado de Fulton en Georgia fue una “experiencia terrible” y afirmó que “nunca había escuchado la palabra ficha policial” hasta que le tomaron la suya.

Trump se convirtió en el primer presidente actual o anterior de Estados Unidos en recibir una foto policial cuando fue fichado el jueves por la noche acusado de intentar anular ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Putin niega acusaciones sobre supuesto asesinato al jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin

Cuando el presentador de Newsmax, Greg Kelly, le preguntó más tarde cómo era el interior de la sucia cárcel, el hombre de 77 años respondió: “Una experiencia terrible”.

Añadió: “Entré, me trataron muy bien, pero es lo que es. Tomé una foto policial. Nunca había oído la palabra ficha policial. No me enseñaron eso en la Wharton School of Finance”.

Trump, que se graduó en la escuela de Pensilvania en 1968, también calificó su reserva como “una experiencia muy triste” y un “día muy triste para nuestro país”.

“Pasé por una experiencia que nunca pensé que tendría que pasar, pero luego pasé por la misma experiencia otras tres veces”, dijo en “Greg Kelly Reports”.

“En toda mi vida no supe nada sobre acusaciones. Y ahora me han acusado como cuatro veces”, continuó Trump, el abrumador favorito del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024.

“Es como una cosa tras otra. Lo que quieren hacer es intentar desgastarte, algo que nunca harían... Lo que están haciendo es absolutamente horrible”, dijo.

“Y nunca he visto nada igual. Este es un país del Tercer Mundo”, añadió Trump.

El 45º presidente pasó unos 20 minutos en el centro correccional en ruinas luego de su acusación ante un gran jurado el 14 de agosto por 13 cargos, incluidos extorsión, conspiración, declaraciones falsas y pedir a un funcionario público que violara su juramento en el cargo.

Fue liberado con una fianza de 200.000 dólares y aceptó una orden que limitaba su capacidad de publicar en las redes sociales sobre testigos o coacusados en el caso, que involucra a otros 18 aliados y partidarios, incluidos los abogados Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Jenna Ellis y Kenneth Chesebro.

Más tarde, Trump compartió su cara con el ceño fruncido y ojos acerados en X, la primera vez que publica en el sitio anteriormente conocido como Twitter desde dos días después del motín del Capitolio del 6 de enero de 2021.

Junto con la foto de la reserva, que inmediatamente se volvió viral y generó innumerables memes, añadió un enlace al sitio web de su campaña presidencial de 2024.

Trump subtituló la imagen: “Interferencia electoral” y “¡Nunca te rindas!”.

También fue entrevistado en Fox News Digital, donde dijo que recibir su fotografía policial “no era una sensación cómoda, especialmente cuando no has hecho nada malo”.

”Insistieron en que me hicieran una foto policial y yo acepté hacerlo”, añadió.

A principios de este mes, la abogada de Trump, Alina Habba, dijo que la decisión de tomar su foto policial fue “un poco un viaje de ego” por parte de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

Los 19 acusados están acusados de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por Chantistas (RICO) del Estado de Peach, una versión de un estatuto que Giuliani utilizó como fiscal federal en la década de 1980 para derribar a miembros de la mafia.

Trump insiste firmemente en que “no hicieron nada malo en absoluto”.

La acusación de Georgia es la cuarta presentada contra él en lo que va del año, luego de casos federales sobre sus presuntos esfuerzos por anular las elecciones de 2020 en Washington, DC, y su presunto mal manejo de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, también acusó a Trump de supuestamente falsificar registros comerciales para ocultar pagos de dinero a la estrella porno Stormy Daniels.