Víctimas de Epstein avalan la publicación de archivos, pero critican falta de información clave

Internacional
/ 21 diciembre 2025
    Víctimas de Epstein avalan la publicación de archivos, pero critican falta de información clave
    Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena. EFE

Afirman que la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas

Algunas de las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein han celebrado la publicación de miles de archivos del caso por parte del Departamento de Justicia (DOJ) pero cuestionan que hizo falta más datos e información clave.

“Hay muchísima información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver”, señaló Dani Bensky, sobreviviente de Epstein, en una entrevista con NBC News.

La sobreviviente añadió que, pese a ello, la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas: “Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: ‘No, esto es real, no somos un engaño’”.

Maria Farmer, otra sobreviviente, elogió la publicación de su denuncia de pornografía infantil ante el FBI incluida en los archivos y expresó sentirse “redimida” por el reconocimiento de su caso.

“Esto es increíble. Gracias por creerme. Me siento redimida. Este es uno de los mejores días de mi vida”, declaró a través de sus abogados, aunque lamentó que otras víctimas, como Virginia Giuffre, hayan sufrido daños porque el FBI “no hizo su trabajo”.

Farmer añadió que lloraba tanto de alegría por su propia situación como de tristeza por las demás víctimas a las que la investigación federal falló.

LIBERACIÓN DE LOS ARCHIVOS EPSTEIN

Muchos senadores demócratas han criticado los archivos liberados por la Administración Trump asegurando que accionarán legalmente contra la fiscal general, Pam Bondi, por supuestamente no respetar lo establecido en la ley que obliga la desclásificación de los archivos.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar “varios cientos de miles más” de archivos en las próximas semanas.

Este 19 de diciembre fue agendada como la fecha límite para que el Departamento de Justicia (DOJ) hiciera públicos los archivos del caso Jeffrey Epstein. Con la cuenta regresiva ya iniciada, el gobierno de Estados Unidos recién habilitó un micrositio que permite consultar un primer paquete del expediente.

De esta forma, la administración de Donald Trump cumplió con lo establecido en la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein: “Este sitio se actualizará si se identifican documentos adicionales para su publicación”.

En el portal (al que puedes acceder dando clic AQUÍ) se incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, así como revelaciones del Departamento de Justicia.

Además, se expone material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando el comité de supervisión de la Cámara Baja.

(Con información de EFE)

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

