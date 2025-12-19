Estados Unidos publica archivos del caso Jeffrey Epstein: Revisa AQUÍ el portal

Este 19 de diciembre fue agendada como la fecha límite para que el Departamento de Justicia (DOJ) hiciera públicos los archivos del caso Jeffrey Epstein. Con la cuenta regresiva ya iniciada, el gobierno de Estados Unidos recién habilitó un micrositio que permite consultar un primer paquete del expediente. De esta forma, la administración de Donald Trump cumplió con lo establecido en la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein: “Este sitio se actualizará si se identifican documentos adicionales para su publicación”. TE PUEDE INTERESAR: Afirman que el Departamento de Justicia de EU publicará cientos de miles de archivos de Jeffrey Epstein

AQUÍ PUEDES ENTRAR AL PORTAL DE LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN En el portal (al que puedes acceder dando clic AQUÍ) se incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, así como revelaciones del Departamento de Justicia. Además, se expone material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando el comité de supervisión de la Cámara Baja. ESTO ES LO QUE EXPONEN LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN PUBLICADOS POR EU La base de datos creada por el DOJ expone archivos que ya se habían dado a conocer anteriormente, entre ellos fotografías y videos de los viajes de Epstein con Ghislaine Maxwell, exnovia y colaboradora el magnate. Además de grabaciones de seguridad de sus residencias, videos de su celda previo a su suicidio, imágenes de festejos o agendas con contactos de masajistas censuradas por seguridad. De acuerdo con lo que se ha observado, cada uno de los archivos fue examinado y censurado para garantizar la secrecía de información sensible.