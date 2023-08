Vladímir Putin no asiste al entierro a puerta cerrada de Yevgueni Prigozhin, jefe del Grupo Wagner en San Petersburgo

Por otra parte, el Kremlin confirmó que el presidente de Rusia no iba a acudir al funeral de Prigozhin, quien lideró el pasado mes de junio una fallida rebelión armada contra la cúpula militar rusa.

VLADÍMIR PUTIN NO ASISTIÓ A LAS EXEQUIAS

“ La asistencia del presidente no está prevista ”, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Hasta ahora, las indagaciones no han dado información sobre las causas de la explosión de la aeronave , entre las hipótesis que se plantean está; una explosión a bordo, un fallo técnico o incluso un error de pilotaje .

Por su parte, El domingo pasado, el C omité de Instrucción de Rusia (CIR) confirmó que se había logrado identificar el cadáver de Prigozhin, así como el de los de los otros nueve fallecidos en el siniestro de su avión.

GRUPO WAGNER EN BIELORRUSIA

Aleksandr Lukashenko, presidente bielorruso, aseveró que los miembros del Grupo Wagner continuarán en el país, no obstante algunos de ellos ya abandonaron el país

Los mercenarios rusos arribaron a Bielorrusia después de su fallida rebelión en junio pasado.

“Wagner está vivo y vivirá en Bielorrusia por mucho que algunos no lo quieran”, precisó Lukashenko, que fue citado por la agencia BELTA y agregó que “en unos días, todos estarán aquí, unas 10,000 personas, además expresó que algunos wagneritas “están de vacaciones” o viviendo en otros lugares, concluyendo que “los que necesitamos nosotros y necesita esa unidad, seguirán viviendo aquí y trabajando con nosotros”.

DUDA LUKASHENKO QUE PUTIN HAYA ORDENADO EL ATAQUE AL AVIÓN

Lukashenko expresó que “no se puede imaginar” que el jefe del Kremlin esté detrás de la explosión del avión. De acuerdo a informes de la agencia oficial BELTA, el presidente bielorruso comentó que “no puedo decir quién lo hizo. No voy a hacer de abogado ni siquiera de mi hermano mayor. Pero conozco a Putin (...) Por eso no puedo imaginar que lo ha hecho Putin, que Putin sea culpable”, y añadió que Putin es una “persona calculadora, muy tranquila e incluso lenta a la hora de adoptar decisiones sobre cuestiones menos complejas”.