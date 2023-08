Worldcoin, nueva creación de Sam Altman, CEO de OpenAI, ¿qué es y por qué genera incertidumbre?

QUÉ ES LO DEBEMOS SABER Y CUÁLES SON LAS PREOCUPACIONES

De acuerdo con Ken Sweet y Evelyne Musabi en un artículo que escribieron en The Associated Press el pasado 11 de agosto y que se llama “Worldcoin scans eyeballs and offers crypto. What to know about the project from OpenAI’s CEO” (“Worldcoin escanea los globos oculares y ofrece criptografía. Qué saber sobre el proyecto del CEO de OpenAI”) detallan que el propósito de Worldcoin, así como de la compañía que lo respalda, Tools for Humanity, es proporcionar a las personas “una forma de identificación que nunca pueda ser robada o duplicada”, y añaden que Worldcoin “crea una “ID mundial” al escanear los globos oculares de alguien a través de “orbes”, un dispositivo que captura una imagen de sus iris, las partes coloreadas de los ojos”.