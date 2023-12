¿ZARA es para ricos? Usuarios aseguran que sí, pero Profeco revela que su ropa es de mala calidad

PROFECO PONE A ZARA EN LA ‘LISTA NEGRA’ POR MALA CALIDAD

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta rápida para advertir a los mexicanos sorbe una prenda defectuosa de ZARA, por lo que invitó a las personas que la compraron a que atiendan una serie de recomendaciones.

En esta misma línea, la Profeco alertó a los consumidores sobre las marcas de fast fashion, en específico por su consumo rápido y lo desechables que son los artículos de estas marcas.

La ‘lista negra’ de Profeco incluye marcas como ZARA, Bershka, Bestseller, Boohoo, C&A, Charlotte Russe, Cotton On, Espirit, Fashion Nova, Five Foxes, Forever 21, GAp, Uniqlo y Victoria’s Secret.

Profeco invitó a los consumidores a verificar la calidad de las prendas antes de adquirirlas, haciendo mención de que la durabilidad y conservación de la ropa pasó de años a meses.

“Cada vez la ropa deja de ser funcional antes de lo esperando, causando que se deseche más rápido. Lo anterior, sumado a las tendencias estilísticas que tienen menor vigencia, hacen que el consumidor se vuelva adicto a comprar ropa que deja de servir cada vez más rápido”.

Además, también aparecen en el listado Metersbonwe, Missguided, Miss Selfridge, Nasty Gal, New Look, New Yorker, Next, Oysho, Peacocks, PrettyLittleThing, Primark, Pull & Bear, Rainbow Shops, Renner, Riachuelo, River Island, Romwe, S Oliver, Shasa, She In, Stradivarius, Topshop, United Colors of Benetton, Uniqlo, Uterqüe, Urban Outfitter y Zaful.

“En sus esfuerzos por reducir costos, los textiles no siempre son de la mejor calidad, ni mucho menos sustentables. Utilizan en su mayoría fibras sintéticas derivadas del petróleo como el poliéster, el nylon, el rayón o el acrílico. Siendo esos los mismos polímeros con los que se hacen los envases desechables y que la única diferencia es la forma que se les da al final, hilos o bloques sólidos”, asegura la dependencia.

De acuerdo con Profeco, las empresas fast fashion producen sus colecciones en maquiladoras asiáticas de países como Bangladesh o India, donde la mano de obra es sumamente barata.

SE MANIFIESTAN CONTRA ZARA POR ‘BURLARSE’ DE CONFLICTO EN GAZA

Recientemente, se viralizaron una serie de videos de manifestantes que cubrieron los escaparates de las tiendas ZARA en España con stickers de cohetes, acusando a la marca de contribuir directamente al genocidio del pueblo palestino.

¿Qué hizo la marca? Recientemente, ZARA retiró de sus redes sociales una campaña publicitaria en la que aparecían maniquíes sin extremidades y estatuas envueltas en sábanas blancas, lo que provocó el descontento de algunos activistas palestinos, quienes llamaron a boicotear a la cadena.

De acuerdo con Reuters, el grupo de activistas señaló que la publicidad de la marca comparó la situación actual de Gaza como imagen.

ZARA publicó una disculpa en su cuenta de Instagram, esto luego de que recibieran miles de comentarios sobre las fotos en Instagram. En ‘X’ se creó al mismo tiempo el hashtag #BoycottZARA.

En una de las fotos, una modelo aparece cargando un maniquí envuelto en blanco, en otra, un busto yace en el suelo y en otra aparece un maniquí sin brazos. Los críticos dijeron que se parecían a fotos de cadáveres envueltos en sudarios blancos en Gaza.

