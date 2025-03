Zelensky descarta disculparse con Trump e insiste en que la libertad de Ucrania ‘no está en venta’

“Hay comunicación, pero no a mi nivel”, dijo, dos días después de su caótico enfrentamiento con Trump en la Casa Blanca, que terminó con él abandonando la Casa Blanca antes de tiempo y cancelando una conferencia de prensa prevista.

También repitió su afirmación de que está dispuesto a dimitir como presidente de Ucrania si eso permite que su nación finalmente se una a la OTAN.

“Soy un candidato a la OTAN. He dicho que me canjearé por ser miembro de la OTAN. Eso significa que he cumplido con mi misión”, afirmó Zelenski.

Al abordar los explosivos argumentos del viernes con Trump, Zelensky destacó la importancia de un “diálogo constructivo con los socios”.

No hizo comentarios directos sobre la propuesta de tregua de un mes anunciada el domingo por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Cuando le preguntaron sobre la propuesta, se limitó a decir: “Estoy al tanto de todo”.

Cualquier acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania debe darle al dictador del Kremlin, Vladimir Putin, “cero por ciento [de posibilidades] de regresar”, dijo Zelensky a los periodistas el domingo, y agregó que “un alto el fuego no es suficiente” para poner fin a la guerra.

“Si hablamos de un alto el fuego, esto será un fracaso para todos”, dijo, añadiendo que un acuerdo de paz sin esa garantía es una “trampa”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, hablando después de la cumbre de emergencia de líderes europeos del domingo antes del acuerdo propuesto, declaró que Europa está “en una encrucijada de la historia”.

“Varias” otras naciones han indicado que podrían desplegar tropas en Ucrania en caso de un alto el fuego entre Moscú y Kiev”, dijo Starmer después de las conversaciones entre 18 líderes europeos, aunque no nombró a los otros países.

Starmer dijo que cree que podrá lograr que Estados Unidos vuelva al camino correcto y se ponga del lado del acuerdo de paz planeado por Europa para Ucrania, días después de haber mantenido conversaciones amistosas con Trump en DC y después de otra llamada telefónica con el presidente el sábado por la noche.

“No habría dado este paso si no pensara que es algo que puede dar un resultado positivo en términos de garantizar que avancemos juntos”, dijo Starmer a los periodistas. “Ucrania, Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos juntos hacia una paz duradera”.