Interpol canceló Ficha Roja de Carlos Medina Treviño, ex titular de Pemex

La Policía Internacional (Interpol) canceló la Ficha Roja de búsqueda, localización y detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Medina Treviño, al considerar que se violaron sus derechos humanos y su garantía de defensa por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), al haberlo acusado de recibir sobornos por más de 4 millones de pesos por otorgar un contrato a una empresa filial de Odebrecht, para construir el denominado proyecto Etileno XXI.

De acuerdo con la resolución de la Comisión para el Control de Ficheros de la Interpol, emitida durante su 124 sesiones realizada del 27 al 30 de marzo pasado, entre los argumentos planteados por el ex director de Pemex a Interpol, señaló: “no hay posibilidad de que haya un juicio justo si regresa a México, tal y como se demuestra con las acciones anteriores de la FGR y del juez que conoció del asunto”, ya que no se le notificó adecuadamente en los procedimientos en el ámbito nacional.

En su escrito presentado ante Interpol, el exfuncionario “señaló que presentó una demanda en contra de la FGR, una copia de la cual se entregó a la Comisión, bajo el argumento de que el fiscal general torturó a Emilio Lozoya Austin para obligarlo a involucrar al solicitante en los hechos en cuestión”.

Medina Treviño refirió que él y sus abogados decidieron no comparecer ante el tribunal al cual le fue asignado su caso “argumentando que no había posibilidad de que el juicio en su contra fuera justo” y que el juez al que correspondió el juicio determinó iniciar una investigación de carácter penal en contra de dicho abogado, ya que este y el solicitante no acudieron al tribunal. Un caso sin precedentes en la justicia mexicana. El solicitante argumentó que las acciones del juez constituyeron graves violaciones en contra del derecho de defensa, además de ser contrarias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La oficina de Interpol solicitó la FGR que diera respuesta a las reclamaciones del exdirector de Pemex y “la comisión advierte la falta de argumentos en contrario por parte de la Oficina Central Nacional de México para refutar los argumentos del solicitante sobre la grave violación a su derecho de contar con tiempo suficiente para presentar su defensa”.

Ante la falta de argumentos por parte de la FGR, la Comisión resolvió que “la información del solicitante no cumple con los reglamentos de la Interpol aplicables al tratamiento de datos personales y, por lo tanto, se eliminarán de los archivos de la Interpol”.

Con información de La Jornada