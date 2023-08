Qué pasó con María Fernanda Sánchez; los cabos sueltos de la muerte de la mexicana en Berlín

El lunes Javier Sánchez y su esposa Carolina Castañeda volaron hacia Berlín. En esos primeros días, los amigos de Maffy se organizaron para crear una cuenta de Instagram (Find Maffy Berlin), que acumula ya más de 24 mil seguidores, y brigadas de búsqueda para localizarla.

Las fotos de una sonriente María Fernanda Sánchez se viralizaron y las fichas de búsqueda con la información básica se tradujeron a casi 20 idiomas: medía 153 centímetros, tenía el cabello largo de color café, llevaba tatuajes en los brazos, usaba camiseta amarilla y pantalón de lunares el día que desapareció.

Hace apenas dos días, Interpol publicó una ficha de búsqueda. Además de las 125 brigadas de voluntarios cubiertas con carteles de búsqueda en Berlín, la policía alemana utilizó perros de rastreo y buzos para canales, ríos y lagos.

Uno de los canales que las autoridades aseguran haber rastreado es el canal de Teltow, en el distrito de Adlershof, donde a las 16.00 horas de este sábado -hora alemana- un transeúnte encontró el cuerpo de Sánchez cerca del ‘Puente A’.

Desde el inicio de la búsqueda, la policía de Berlín apuntó hacia un posible móvil: “Hay indicios de que la joven de 24 años se encuentra bajo los efectos de una situación psicológica excepcional”.

Sin embargo, su familia todavía se preguntaba qué habían querido señalar las autoridades europeas con ese mensaje.

“Lo que nos comentaba es que extrañaba mucho su casa”, afirmaba el pasado jueves su padre Javier Sánchez a este periódico.

Este sábado, la dependencia ha inclinado la investigación a la falta de violencia de otras personas en la muerte de Maffy, pero sin dar explicaciones que permitan ocurrir qué sucedió. Todavía falta también por conocer los resultados de la autopsia.

El pasado 14 de julio, María Fernanda Sánchez preguntó en un grupo de Facebook llamado Latinas en Alemania si alguna conocía a algún psicólogo que hablara español, porque ella estaba pasando por un “momento difícil”.

El caso de Maffy ha puesto en valor un tema pendiente para las autoridades mexicanas en Europa: la atención a la salud mental.

La adaptación a los distintos códigos culturales, la discriminación, la falta de redes y la falta de seguridad en muchos casos pueden hacer mella en los jóvenes que tratan de iniciar una nueva vida fuera de México.

La embajada en Alemania ha recordado estos días que cuenta con una ventanilla gratuita de acceso a la salud mental.

“Lo normal es de vez en cuando abrumarse y sentirse mal. Lo responsable es pedir tiempo fuera y atenderse con especialistas. Lo antes, mejor. Por uno y por nuestros seres queridos. Estamos a una llamada: +49170 975 7763”, escribió el embajador Francisco Quiroga.

En ese mismo sentido, la Secretaría de Exteriores de México ha desarrollado herramientas como EscuchaMex, una plataforma de apoyo psicológico gratuito para ciudadanos mexicanos que residen en Francia y Mónaco.

“Reírse hasta que te duela, escuchar la lluvia caer, tener un sueño lindo, recibir un abrazo”, dice Maffy en un video compartido por sus amigos, justo antes de ponerse a cantar: “Realmente es tan poco lo que preciso, a lo material nunca tuve afición, no se extrañe usted cuando le explico que lo mío es otro tipo de ambición, pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación: solo preciso dos palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz”.

Con información de El País